Invallers loodsen Juventus voorbij tien man van Porto naar kwartfinales

Juventus deed een gouden zaak in Porto. De thuisploeg moest ruim een uur met een man minder voetballen en dat bleek na rust niet meer te belopen. De Oude Dame won uiteindelijk met 0-2 in het Estádio do Dragão, dankzij twee doelpunten van invallers Pjaca en Dani Alves. De kwartfinales zijn behoudens een Portugees mirakel in Turijn nu al een feit...

Met Iker Casillas en Gianluigi Buffon stonden twee topdoelmannen tegenover elkaar: de Spanjaard won al driemaal de Champions League, een eer die de Italiaan nog nooit te beurt viel.

De thuisploeg schoot het best uit de startblokken met een prima vrije trap van Brahimi, maar Juventus nam snel de controle over. Het monopoliseerde de bal, maar echt kansen creëren zat er niet in. Higuain leek er dan toch één te krijgen maar wachtte te lang met afdrukken. De wedstrijd werd iets voorbij halfweg de eerste helft plots opgeschrikt. Telles beukte eerst onnodig Cuadrado omver, met een gele kaart tot gevolg. Nog geen twee minuten later mocht hij gaan douchen na een stevige tackle op Lichtsteiner. De scheidsrechter was de kop van jut voor d thuisploeg maar de uitsluiting was niet meer dan logisch.

Foto: EPA

Het deed de partij geen deugd. Porto kroop nog meer achteruit, Juventus mocht rustig rondtikken. De Italianen waren echter niet in staat om dethuisdefensie te ontmantelen, daarvoor lag het tempo te laag. Het kon enkel dreigen met afstendsschoten en de beste kans was een schot van Dyabala op slag van rust, dat op de paal strandde.

Meteen na rust vonden de bezoekers dan toch de weg naar doel: Pjanic wipte de bal over de defensie en Dybala knalde mooi binnen maar werd randje buitenspel afgevlagd. De thuisploeg wilde zich met een man minder echter niet zomaar naar de slachtbank laten leiden en dreigde op de counter maar aanvoerder Hector Herrera kopte zo een knappe voorzet in het zijnet.

Juventus voerde de druk op. Higuain krulde nog naast maar de invallers braken dan toch de ban. Met een gelukje belandde de bal in de 70e minuut voor de voeten van Pjaca, die niet twijfelde en knap binnen schoot: 0-1.

Foto: REUTERS

Amper vier minuten later was de eerste actie van Dani Alves ook meteen raak. Sandro zette prima voor, Alves controleerde met de borst en verschalkte Casillas: 0-2.

Foto: AFP

De veer brak bij de thuisploeg en Juve speelde de wedstrijd eenvoudig uit, Kedira liet de 0-3 zelfs nog liggen in het slot.

De terugwedstrijd wordt gespeeld op 14 maart.

In de andere wedstrijd van vanavond in de 1/8e finales van de Champions League ging Leicester met 2-1 onderuit in Sevilla.