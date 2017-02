Carrasco staat met Atlético met één been in kwartfinale Champions League

Atlético Madrid heeft de heenwedstrijd in de 1/8ste finales tegen Bayer Leverkusen met 2-4 gewonnen in de Champions League. De Spanjaarden, met Yannick Carrasco in de basis, begonnen snoeihard aan de wedstrijd, maar maakten het zich nog knap lastig op het einde van de wedstrijd. Gelukkig voor de troepen van Diego Simeone kon Fernando Torres het fatale schot nog toedienen door de 2-4-eindstand vast te leggen. Daardoor staan Carrasco en co. al met één been in de volgende ronde.

Het tempo in de wedstrijd lag van bij het begin vrij hoog. Al na negen minuten kreeg Yannick Carrasco een mooie bal toegespeeld die hij in een voorzet kon omzetten. Maar het leer werd in de zestien afgeblokt door de Leverkusen-verdediging. Niet veel later kreeg Carrasco een voorzet toegespeeld, maar er zat opnieuw een Leverkusen-verdediger tussen.

Ook Leverkusen toonde zich aanvallend en creëerde kansen aan de overkant, maar toch was het Atlético dat de score opende. Na zeventien minuten krulde Saul Niguez met zijn linker in een boog voorbij Leverkusen-keeper Leno. Voor Saul is het zijn tweede goal in deze Champions League-campagne. Niet veel later kon Chicharito de gelijkmaker maken, maar zijn schot was te zwak. Migel Angel Moya kon makkelijk redden.

Foto: AFP

De pech werd nog groter vijf minuten voor het halfuur. Op de counter plukte Atlético de bal weg bij de Leverkusenspelers. Kevin Gameiro – die een ijzersterke partij speelde – holde met het leer aan de voet richting de zestien, leek zich even vast te lopen, maar zag Antoine Griezmann vrij rondlopen in het midden van de zestien. Via de onderkant van de deklat tikte de Fransman het leer hard binnen. Goed voor zijn vierde goal in zeven Champions League-matchen, goed voor een 0-2-voorsprong bij de rust.

Foto: AFP

Owngoal zorgt voor klamme handjes

Na de rust was het meteen koekenbak voor Leverkusen, dat duchtig op jacht ging. Drie minuten in de tweede helft belandde de bal in de zestien bij Bellarabi die met geweldig veel spin op de bal het leer tegen de netten tikte. De Duitsers leken zich langzaam maar zeker weer in de wedstrijd te knokken. Toch kreeg Atlético een nieuwe kans om de wedstrijd in een finale plooi te leggen. Aleksandar Dragovic ging iets te ostentatief aan Gameiro hangen, waardoor die onderuit ging in de zestien. Scheidsrechter William Collum floot een penalty. Gameiro nam hem zelf en trapte hem heerlijk binnen.

Maar nog was Atlético niet uit de gevarenzone, want 22 minuten voor tijd belandde een voorzet bij doelman Moya. Die kon de bal niet klemvast pakken en bokste het leer terug in de box, pardoes tegen de benen van Stefan Savic. Daardoor waaide de bal binnen en kwam Leverkusen opnieuw in de wedstrijd met 2-3 op het bord.

Foto: EPA

In minuut 77 wisselde Atlético Madrid-coach Diego Simeone Yannick Carrasco voor Fernando Torres. De Rode Duivel leek niet bijster tevreden met zijn wissel en sjokte wat morrend naar de kant. Ook Griezmann verdween van het veld voor Angel Correa. Leverkusen rook nog steeds zijn kans en bleef proberen. Chicharito had nog een mooi kans met nog tien minuten op de klok, maar de bal waaide maar niet in de Spaanse netten. Ook bij zijn tweede poging was Moya bij de les.

Hoewel het nog nipt werd voor Atlético zorgde Fernando Torres voor het fatale schot op vier minuten van het einde: 2-4. Leon Bailey viel een minuut later nog in en toonde zich nog even met een knap schot, maar het mocht niet baten. Met de 2-4-eindstand is Atlético Madrid al bijna zeker van de kwartfinale van de Champions League.

