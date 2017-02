Meunier walst met magisch PSG over Barcelona, Messi & co zo goed als uitgeschakeld

Thomas Meunier had voor de clash met het grote FC Barcelona geen schrik om tegen wereldtoppers als Messi en Neymar te spelen. En de Rode Duivel kreeg gelijk: een indrukwekkend sterk PSG gaf in de heenwedstrijd van de 1/8e finales van de Champions League voetballes aan een ontstellend zwak Barça. Uitblinker Di Maria en Draxler zorgden voor een verrassende 2-0-ruststand en de Argentijn zadelde Messi en Co op met een gigantisch probleem door er na rust zelfs 3-0 van te maken. En het werd nog pijnlijker: Cavani legde uiteindelijk de 4-0-eindcijfers vast op assist van... Meunier. Barcelona uitgeschakeld, tenzij het in de terugwedstrijd over drie weken in het eigen Camp Nou nog kan uitpakken met een waar mirakel...

Bij PSG startte Rode Duivel Thomas Meunier in de basis als rechtsachter en centraal achterin vierde de amper 21-jarige Kimpembe zijn vuurdoop in de Champions League. Bij de bezoekers stond MSN in de basis met Messi, Suarez en Neymar op zoek naar een levensbelangrijk uitdoelpunt.

PSG wordt momenteel echter gecoacht door Unai Emery en de Spaanse coach kent de Catalanen als zijn broekzak: zijn pionnetjes wisten wat te doen. PSG zette meteen hoog druk maar Cavani en Matuidi konden doelman Ter Stegen niet meteen verschalken. Angel Di Maria was de grote uitblinker bij de Fransen: hij vond op het middenveld steeds de ruimte en vond steevast ook een oplossing met de bal. Met een heerlijke vrije trap krulde de jarige Argentijn in 18e minuut zelf de oververdiende 1-0 tegen de touwen.

Foto: Photo News

Barcelona leek zich even te herpakken maar André Gomes liet de enige kans van de bezoekers voor rust liggen en trapte op doelman Trapp. PSG daarentegen ging onverstoorbaar op zoek naar een tweede treffer. Messi was allerminst in grootse doen en verloor de bal toen hij werd opgejaagd door Rabiot en Verratti, de Italiaanse pitbull speelde Draxler Subliem vrij en de Duitser kende geen genade met landgenoot Ter Stegen en knalde overhoeks binnen: 2-0.

Foto: Photo News

Meunier had het niet altijd onder de markt tegen Neymar maar kon zich toch ook enkele keren offensief uitleven. De Catalanen gingen vertwijfeld rusten met een 2-0-achterstand en na een wervelende demonstratie van de Parijzenaars.

Wie een ander gelaat verwachtte bij Barcelona na rust, kwam bedrogen uit. De zwakke passes bleven elkaar opvolgen en de wereldsterren gaven een gelaten indruk. PSG stoomde door als was het een spelletjes op FIFA. Meunier trok mee ten aanval en Cavani kopte maar Di María was de absolute ster van deze partij. Na een prima combinatie werd de Argentijn niet veel in de weg gelegd en zijn fenomenale krulbal vloog tegen de touwen binnen: 3-0.

Foto: EPA

Luis Enrique greep in en wisselde verloste André Gomes uit zijn lijden, in zijn plaats kwam Rafinha die met een masker speelde na een neusbreuk. Met nog een halfuur te spelen kreeg Di Maria al zijn applauswissel en even later moest ook Veratti geblesseerd naar de kant voor de (erg) jonge Nkunku. PSG bleef echter de wet dicteren met Meunier die allerminst uit de toon viel. Na een geweldige rush gaf hij de bal perfect mee aan Cavani, die er knap 4-0 van maakte.

Foto: AFP

En Barcelona? Van de grote drie voorin zorgde Neymar als enige voor wat dreiging. Het was echter Umtiti die nog het dichtst bij de eerredder kwam die nog voor enige spanning in de terugwedstrijd had kunnen zorgen, maar kopte van dichtbij op de paal. En Messi? Die was simpelweg ontstellend zwak.

Foto: Photo News

Barcelona uitgeschakeld? De Catalanen hebben in de terugwedstrijd op 8 maart in het eigen Camp Nou alleszins een gigantisch mirakel nodig tegen dit perfect geolied PSG...

Dortmund laat het zelf liggen in Lissabon

In de andere heenwedstrijd van de 1/8e finales van de Champions League, trok Borussia Dortmund naar Lissabon voor de match tegen Benfica. Ondanks heel wat kansen konden de Duitsers zelf niet scoren en dat moesten ze na rust bekopen: 1-0.