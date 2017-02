Sevilla wint Champions League-wedstrijd tegen zwak Leicester

Sevilla heeft het Champions League-duel tegen een zwak Leicester gewonnen met 2-1. De Spanjaarden walsten over Leicester, Pablo Sarabia en Joaquin Correa waren de doelpuntenmakers van dienst. Jamie Vardy scoorde de aansluitingstreffer, maar kon het tij niet meer keren. Keeper Kasper Schmeichel voorkwam met enkele mooie reddingen een grotere blamage voor Leicester.

Regerend landskampioen Leicester kent een erg slecht seizoen in de Premier League, het staat met 21 punten op een 17e plaats, één plaats boven de degradatiezone. Ook in de Champions League was het niveau erg zwak. Sevilla daarentegen kent een erg goed seizoen staat derde in de Primera Division. Het Spaanse team nam zijn goede vorm ook mee naar de Champions League en staat met één been in de kwartfinales.

Sevilla begon meteen sterk aan de wedstrijd. Na acht minuten was er een miscommunicatie bij de verdediging van Leicester: linksachter Christian Fuchs wilde de bal terugkoppen naar doelman Kasper Schmeichel, die de bal nog maar net kon tegenhouden.

Na dertien minuten kon Joaquin Correa het Engelse team op voorsprong brengen, maar keeper Schmeichel pakte uit met een puike redding op zijn strafschop. Een tiental minuten was het wel raak: Sergio Escudero trapte de bal richting doel, Pablo Sarabia sprong een stuk hoger dan Fuchs en kopte de bal binnen. Sevilla ging met een verdiende voorsprong rusten.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Leicester herpakte zich enigszins na de rust, maar toch was het opnieuw Sevilla dat een doelpunt maakte. Steven Jovetic speelde de bal goed door aan Joaquin Correa, die het leer via de lat binnen knalde.

Foto: AFP

Alles wees erop dat Sevilla nog een derde treffer zou scoren, maar toen pakte Leicester uit met een verrassing van formaat. Jamie Vardy, die al sinds december droog stond, tikte een uitstekende voorzet van Danny Drinkwater binnen en zorgde zo voor de aansluitingstreffer.

Foto: AFP

De terugwedstrijd wordt gespeeld op 14 maart.