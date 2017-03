Manchester City sneuvelt in Monaco: De Bruyne uitgeschakeld na Franse stunt

Manchester City is er niet in geslaagd om een 5-3-voorsprong uit de heenmatch te verzilveren in de 1/8e finales van de Champions League. AS Monaco startte verschroeiend, City leek na rust het laken toch nog naar zich toe te trekken maar de Fransen haalden het uiteindelijk met 3-1. Kevin De Bruyne speelde net als heel City een bleke eerste helft, herpakte zich na rust en nam zijn verantwoordelijkheid maar kon de definitieve beslissing niet forceren. Yannick Carrasco van Atletico Madrid is zo de enige overgebleven Belg in de kwartfinales.

Vincent Kompany trainde deze week weer volop mee bij Manchester City en zakte mee af naar Frankrijk maar viel uiteindelijk naast de selectie. Kevin De Bruyne startte wel in de basis bij de bezoekers. Bij de thuispleg geen Radamel Falcao, die net fit geraakte, en dus rustte alle Franse hoop op de schouders van de amper 18-jarige Kylian Mbappé, het kroonjuweel van AS Monaco en de troonopvolger van ­oudgediende Thierry Henry.

Voor het eerst in twee jaar tijd was het Stade Louis II nog eens uitverkocht. Het mondaine publiek uit de schatrijke ministaat geloofde blijkbaar in een stunt en werden op hun wenken bediend. Een fris en dartel Monaco greep City meteen bij de keel. Mbappé bekroonde dat met een vroege goal. De beloftevolle spits mikte na zeven minuten de eerste grote kans nog op Caballero maar trof een minuut later al raak op de hoekschop die erop volgde In eerste instantie werd Mendy nog afgeblokt maar Silva kon in de herneming wel strak voorzetten en Mbappé prikte aan de eerste paal binnen: 1-0.

Foto: Photo News

City kon daar voor rust geen énkele doelpoging tegenover stellen: De Bruyne werd niet in het spel betrokken en kon dus ook zijn stempel niet op de wedstrijd drukken. Monaco had doorlopend het betere van het spel en kwam ten gepaste tijden gevaarlijk opzetten. Een tweede treffer van Mbappé werd terecht afgekeurd wegens (terecht) buitenspel maar op hat halfuur was het wel raak na prachtige collectieve aanval. Mbappé zette die op, via Mendy en Lemar belandde de bal laag voor doel, waar Fabinho droog afwerkte: 2-0 en Monaco virtueel geplaatst.

Foto: Photo News

City begon met dezelfde elf aan de tweede helft maar Pep Guardiola zette De Bruyne iets lager op het middenveld, waardoor hij beter zijn ploeg kon sturen. Met een prachtige opening stuurde de Rode Duivel zijn maatje Sterling, die echter net iets te lang talmde. De bezoekers voerden de druk op en plots stond Agüero oog in oog met Subašic maar de doelman redde met de voet.

Een Engelse treffer kon echter niet uitblijven. De Bruyne opende op Sterling die naar binnen kwam en zijn schot kruist, Subasic kreeg er nog wel een hand tegen maar de onvermijdelijke Sané was er als de kippen bij om de rebound hoog in doel te trappen: 2-1 en City weer virtueel geplaatst.

Foto: Photo News

Het moeilijkste leek voorbij voor City maar de eerste kans voor MOnaco na rust ging meteen binnen. Lemar schilderde een vrije trap na fout van De Bruyne op de knikker van Bakayoko en de middenvelder kopte op zijn beurt raak in de hoek: 3-1 en een efficiënt Monaco ging weer door.

Foto: REUTERS

Guardiola gooide met Iheanacho nog wel een extra spits in de strijd in de plaats van verdediger Clichy maar het was het jonge Monaco dat het slim uitspeelde. Nabil Dirar (ex-Club Brugge) viel nog in vlak voor tijd en mocht de Franse stuntzege en de bijhorende kwalificatie zo dus nog meevieren op het veld.

In de andere en laatste 1/8e finale van vanavond stond Leverkusen voor een aartsmoeilijke opgave nadat Atletico Madrid de heenwedstrijd let 2-4 was gaan winnen. Een doelpuntenloos gelijkspel was voldoende Spanjaarden, waardoor met Yannick Carrasco toch nog een landgenoot doorstoot naar de kwartfinales.

Door de uitschakeling van City is Leicester de enige overgebleven Engelse ploeg bij de laatste acht. Spanje is daar met drie ploegen het best vertegenwoordigd: Atletico Madrid, Real Madrid en FC Barcelona. Duitsland wordt vertegenwoordigd door Bayern München en Borussia Dortmund, Juventus is de enige Italiaanse ploeg en AS Monaco ten slotte houdt op zijn eentje de Franse eer hoog nadat PSG ten onder ging op Camp Nou. Vrijdagmiddag wordt geloot voor de kwartfinales.

Geplaatst voor kwartfinales:

- FC Barcelona

- Bayern München

- Borussia Dortmund

- Real Madrid

- Juventus

- Leicester

- AS Monaco

- Atlético Madrid