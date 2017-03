Hattrick Aubameyang en heerlijke stift van Pulisic loodsen Borussia Dortmund naar kwartfinales

Borussia Dortmund heeft in eigen huis Benfica met 4-0 een fameuze bolwassing gegeven. Drie doelpunten van de onvermijdelijke Aubameyang en een heerlijke stiftgoal van Pulisic veegden de 1-0 uit de heenwedstrijd weg en werden de poorten naar de kwartfinales simpel opengebeukt voor de Duitsers.

Voor de aftrap pakte de Gelbe Wand, de befaamde tribune van Dortmund uit met een imponerende tifo. Benfica zakte met een 1-0 voorsprong af naar het Signal Iduna Park, maar keek wel het Dortmund in de ogen dat afgelopen weekend Bayer Leverkusen in eigen huis afmaakte met 6-2. Bovendien spraken de statistieken Benfica ook vooraf ook tegen: van zijn negen matchen dat de Portugezen op Duitse bodem speelden, konden ze er geen enkele van winnnen. De Borussen konden wel geen beroep doen op de geblesseerde Marco Reus, die vervangen werd door Pulisic.

En die liet zich meteen opmerken door na amper vier minuten op de eerste hoekschop aan de eerste paal goed door te koppen de volledig vrijstaande Aubameyang, die simpel kon binnenkoppen: 1-0. De vijfde goal van de Gabonees in deze Champions League-campagne en daarmee wiste de goalgetter het verlies van in de heenmatch meteen uit.

Foto: EPA

Dortmund wilde snel korte metten maken met de Portugezen. Op de eerstvolgende corner was Bartra net sneller op de bal dan Benfica-doelman Ederson, maar de Spanjaard kon de bal niet kadreren. Even later plaatste Dembélé zijn afstandsschot naast.

Buffelstoot

De Duitsers lieten hun helse begintempo daarna ietwat zakken en dat resulteerde in meer Portugees gevaar. Na twintig minuten kwam ze een eerste keer opzetten, maar het zwakke schot van Cervi was een makkelijke opraper voor Bürki. Tien minuten later stond de keeper opnieuw pal op de buffelstoot van Benfica-aanvoerder Luisao.

Foto: AFP

De thuisploeg hield het merendeel van het balbezit. Net voor rust kwam Dortmund nog eens piepen voor het doel van Ederson, de handen uit de mouwen moest steken om de kopbal van Pulisic uit zijn doel te houden.

Heerlijke stiftbal

Vlak na de pauze kreeg Benfica dé kans op de levensbelangrijke uitgoal. Cervi kon vrij trappen op doel, maar zijn poging werd geblokt. Een cruciale misser, zou later blijken. Eerst verspilde Aubameyang een huizenhoge kans, maar even later bracht Pulisic met een heerlijke aanval en dito stiftbal de dubbele voorsprong wel op het scorebord.

De thuisfans gingen uit hun dak. Want: virtueel was Dortmund geplaatst na de 2-0. Maar de geel-zwarten wilden meer en roken bloed. Snel wilden ze een geruststellende derde goal. Met succes: amper twee minuten na de 2-0 bracht Schmelzer de bal in een tijd voor doel en prikte de onvermijdelijke Aubameyang de bal tegen de netten.

Benfica moest twee doelpunten maken om kwalificatie voor de kwartfinales te forceren, maar was helemaal van slag. Zeven minuten voor tijd gaf Aubameyang met een derde doelpunt de Portugezen de doodsteek. Al tikte hij de bal wel binnen vanuit buitenspel.