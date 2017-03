Bayern vernedert Arsenal in eigen huis en gaat door naar kwartfinales Champions League

Bayern München heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League, na een 1-2 zege tegen Arsenal. De Gunners begonnen nochtans erg strijdvaardig aan de wedstrijd en stonden op voorsprong, maar een rode kaart voor Koscielny en de daarop volgende penalty was een kantelpunt in de wedstrijd.

Arsenal verloor de heenwedstrijd met 5-1 en had dus bijna een mirakel nodig om zich nog te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De Gunners lieten het niet aan hun hart komen, en knokten zich vol enthousiasme in de wedstrijd. Dat leverde heel wat kansen op, maar het duurde even voor het eerste punt op het bord stond.

Na een kleine twintig minuten was het raak voor Arsenal. Theo Walcott maakte een stevige versnelling met de bal en kwam aan de rechterkant van het doel. Hij twijfelde even om de bal af te leggen voor Giroud, maar knalde de bal aan hoge snelheid tegen het dak van het doel, ongrijpbaar voor Neuer.

Foto: Photo News

Walcott probeerde zijn kunstje nog eens te herhalen, maar zijn pegel belandde deze keer in het zijnet. Bayern München reageerde met een reuzekans. Robert Lewandowski probeerde de bal in de hoogte nemen, maar raakte hem niet helemaal goed. De bal rolde naast het doel.

Penalty als kantelpunt

De tweede helft begon opnieuw met een mooie kans voor Arsenal. Olivier Giroud had de perfecte timing voor een kopbal, maar bewoog zijn hoofd op een rare manier en zag de bal over het doel vliegen. Bayern München pakte de touwtjes opnieuw in handen. Robert Lewandowksi schopte de bal in de kooi van David Oskina verdwijnen, maar hij werd afgevlagd voor buitenspel.

Laurent Koscielny maaide Lewandowski om in de zestien en gaf het Duitse team zo een strafschop. Koscielny kreeg een gele kaart en protesteerde, dus stuurde ref Sidiropoulus hem meteen van het veld. Lewandowski zette de penalty zelf om, een koude douche voor een strijdvaardig Arsenal. De Engelse ploeg gaf zich gewonnen, Bayern nam de leiding van het spel over.

Foto: Photo News

Arjen Robben bracht Bayern op voorsprong. Hij strafte balverlies van Arsenal genadeloos af en schoot de bal voorbij Ospina. Enkele minuten later mocht hij gaan rusten, Douglas Costa nam zijn plaats in. De invaller bewees meteen zijn waarde voor Bayern. Na een goeie counter van de Duitsers legde hij de bal netjes in de rechterhoek.

Ook Arturo Vidal pikte zijn goal mee, hij kreeg de bal van Lewandowski en knalde hem meteen binnen. Vijf minuten later kregen hij en Costa alle ruimte. Vidal kreeg de bal van Costa en legde hem in een leeg doel.

Foto: REUTERS

Wenger out?

Heel wat Arsenal-fans riepen voor de wedstrijd om het ontslag van Wenger. Sinds 1996 staat de Franse coach al aan het roer bij Arsenal, maar de voorbije weken gaat het niet te best met de club. De zware 5-1 nederlaag in de heenwedstrijd en het verlies tegen Everton in de Premier League zorgde al voor onvrede bij de fans, deze vernedering in eigen huis zal het supportersprotest alleen maar aanzwengelen.

Foto: Photo News