Atlético heeft genoeg aan brilscore tegen Leverkusen, Carrasco naar kwartfinales

De plaats in de kwartfinale van de Champions League kwam nooit meer in het gedrang voor Atlético Madrid. De Spanjaarden waren al na de heenmatch (2-4) tegen Leverkusen zo goed als zeker van een plaats bij de laatste acht, en namen in eigen huis genoegen met een 0-0 gelijkspel. Yannick Carrasco is zo de laatste overgebleven Belg op het kampioenenbal...

Bij Atlético Madrid zorgde Diego Simeone voor de wedstrijd voor een verrassing: Fernando Torres maakte zijn rentree als invaller nadat de Spanjaard de voorbij twee weken herstelde van zijn zware klap tegen Deportivo La Coruna. Een basisplaats kwam nog te vroeg, dus stond Angel Correa naast Antoine Griezmann in de spits. Yannick Carrasco nam zijn plaatsje in op de flank. Bij Leverkusen begon Leon Bailey (ex-Genk) op de bank.

Leverkusen-doelman Bernd Leno was de opvallendste man op het veld in de eerste helft. Letterlijk en figuurlijk: de Duitser trad aan met een gezichtsmasker nadat hij vorig weekend in botsing kwam met een tegenspeler in de competitiewedstrijd tegen Werder Bremen. “Zorro” Leno werd op het einde van de eerste helft stevig onder druk gezet door een fel Atlético Madrid, maar doorstond de test met verve.

Eerst zweefde hij een gemaakt doelpunt van Correa uit de hoek, twee minuten later pareerde hij een afstandsschot van Koke. Door zijn toedoen kon Leverkusen met 0-0 de rust in. De Duitsers moesten nog driemaal scoren om door te stoten naar de kwartfinale in deze Champions League, maar zocht daarnaast ook eerherstel na de 2-4 pandoering in eigen huis...

Foto: Photo News

Bailey toont zich

Na de rust was het de beurt aan Jan Oblak om te schitteren. Waar zijn collega Leno aan de overkant al enkele goede saves uit de mouwen schudde voor rust, deed de Sloveen in de tweede helft zo mogelijk nog beter. Tot driemaal toe hield hij de nul in dezelfde fase, na knappe reddingen op pogingen van Kampl en Volland. De bal viel daarna voor de voeten van Chicharito, maar de kaalgeschoren Mexicaan kreeg de bal verrassend genoeg niet in het doelkader...

Simeone bouwde wat meer zekerheid in door Carrasco naar de kant te halen voor verdediger Stefan Savic, Leverkusen-coach Korkut deed het tegenovergestelde door na 78 minuten de aanvallend ingestelde Leon Bailey tussen de lijnen te gooien. Een verrassende keuze, Bailey speelde de voorbije anderhalve maand slechts 13 (!) minuten bij Leverkusen.

Spanje best vertegenwoordigd

De Jamaicaan wilde zich dus tonen en kreeg daar meteen de kans toe. Bailey kreeg de bal aangespeeld buiten de zestien, twijfelde niet en knalde meteen richting doel, Oblak bokste de bal uit de rechterhoek. Beide doelmannen kenden een ijzersterke wedstrijd, dus was de 0-0 aan het laatste fluitsignaal de logische uitslag. De plek in de kwartfinale voor Atlético Madrid kwam nooit meer in gevaar, Yannick Carrasco is zo de laatste overgebleven Belg op het kampioenenbal.

Door de uitschakeling van City is Leicester de enige overgebleven Engelse ploeg bij de laatste acht. Spanje is daar met drie ploegen het best vertegenwoordigd: Atletico Madrid, Real Madrid en FC Barcelona. Duitsland wordt vertegenwoordigd door Bayern München en Borussia Dortmund, Juventus is de enige Italiaanse ploeg en AS Monaco ten slotte houdt op zijn eentje de Franse eer hoog nadat PSG ten onder ging op Camp Nou. Vrijdagmiddag wordt geloot voor de kwartfinales.

Geplaatst voor kwartfinales:

- FC Barcelona

- Bayern München

- Borussia Dortmund

- Real Madrid

- Juventus

- Leicester

- AS Monaco

- Atlético Madrid