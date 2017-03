Leicester schrijft nieuw sprookje en plaatst zich voor kwartfinales Champions League

Het sprookje van Leicester is nu ook een Europees sprookje geworden. Nadat de sympathieke club vorig jaar tegen alle verwachtingen in kampioen kon worden in de Premier League, stoten The Foxes nu ook door naar de kwartfinales van de Champions League. In de 1/8e finales werd het Spaanse Sevilla uitgeschakeld: een 2-0-zege in het eigen King Power Stadium volstond voor de kwalificatie na de 1-2-nederlaag in Spanje. Sevilla leek nochtans op weg om met tien man verlengingen af te dwingen maar Schmeichel stopte een cruciale strafschop.

De supporters zorgden voor een zinderende sfeer en de thuisploeg nam de match vanaf het begin in handen. Toch was de beste kans voor het openingsdoelpunt voor Sevilla: Nasri knalde na twee minuten van dichtbij in de korte hoek maar Schmeichel voorkwam een dodelijk tegendoelpunt. Daarna waren er nog enkele schampere pogingen van de bezoekers en trok Leicester ten aanval. Niet altijd met evenveel overleg maar ondermeer Jamie Vardy zorgde voor constante dreiging. Na 27 minuten leverde die aanvalslust ook een doelpunt op: een perfect aangesneden vrije trap van Mahrez werd door Wes Morgan met de nodige meeval in doel verlengd: 1-0. Een efficiënt Leicester teerde daarna op het enthousiasme van de virtuele kwalificatie en haalde de rust met een zuinige voorsprong.

Foto: Photo News

Sevilla-coach Jorge Sampaoli greep in aan de rust en voerde een dubbele wissel door: Jovetic en Mariano kwamen in de ploeg voor Sarabia en Mercado. Craig Shakespeare, de opvolger van de ontslagen Claudio Ranieri, zag dat het goed was en behield het vertrouwen in dezelfde elf.

Leicester kon zijn favoriete spelletje spelen en loeren op de tegenaanval, terwijl Sevilla deze keer ten aanval trok. Na een onwaarschijnlijke trap van Escudero kwam de thuisploeg wel goed weg toen de bal via onderkant lat weer in het veld botste. Amper een minuut later was het aan de overkant wél raak: nadat Rami een voorzet slecht wegwerkte knalde Albrighton de bal kurkdroog tegen de netten 2-0.

Foto: AFP

Droomscenario voor Leicester, nachtmerrie voor Sevilla, dat nog wel aan één doelpunt genoeg had om verlengingen af te dwingen. De Spanjaarden kregen de bal en zochten naar een gaatje maar misten diepgang. Vardy bleef bij Leicester onvermoeibaar achter elk bal aanhollen en kreeg met invaller Slimani op het uur wat extra steun in de aanval. Dat leverde meteen ook een kans op maar Vardy kraakte zijn schot.

Met nog een halfuur te spelen voerde een vertwijfeld Sevilla met Correa al zijn derde wissel door. Die toonde zich ook meteen maar Schmeichel pareerde zijn schot. De bezoekers geraakten gefrustreerd en Nasri liet zich vangen toen Vardy hem uitdaagde. De Engelse spits maakte een beweging met het hoofd en de Fransman trapte in de val door zijn hoofd er tegen te zetten: beide spelers kregen geel maar dat was de tweede voor Nasri die moest gaan douchen...

Foto: REUTERS

Met tien man trokken de Spanjaarden echter verwoed op zoek naar de aansluitingstreffer en mogelijke verlengingen. Die 2-1 leek er ook te komen toen N’Zonzi een strafschop mocht trappen na een fout van Schmeichel op (alweer) Correa maar de doelman zette zijn fout zelf recht en pakte de (weliswaar zwak getrapte) elfmeter.

Foto: REUTERS

Die klap kwamen de bezoekers niet meer te boven en kwamen niet verder dan enkele wild naar voren getrapte ballen waar de Engelse verdediger wel raad mee wisten. Leicester kreeg zelfs nog enkele kansen op de counter. Vardy zag zijn sterke prestatie bijna beloond met een doelpunt maar Rico ranselde diens kopbal uit zijn doel en even later trapte de spits alleen voor de doelman wild over. Rico was ook attent bij een rush van Slimani, waardoor het toch nog spannend bleef tot het slot. Maar Leicester haalde het en meteen barstte een (nieuw) volksfeest los.

Foto: Photo News

In de andere 1/8e finale van vanavond kon Porto niet stunten in Turijn. Nadat Juventus de heenwedstrijd in Portugal al met 0-2 had gewonnen, won het ook voor eigen volk. Porto viel nog voor rust met tien man na spectaculair handspel van Pereira die even dacht dat hij de doelman was...

Vrijdagmiddag wordt geloot voor de kwartfinales.

Al geplaatst voor kwartfinales:

- FC Barcelona

- Bayern München

- Borussia Dortmund

- Real Madrid

- Juventus

- Leicester

Programma woensdag:

- Monaco-Manchester City (heen: 3-5)

- Atlético Madrid-Leverkusen (heen: 4-2)