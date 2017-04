Monaco kent geen genade met geteisterd Dortmund

Dortmund ligt uitgeteld tegen de touwen. Na de aanslag op de spelersbus van dinsdagavond, verloor het woensdag met 2-3 tegen Monaco de uitgestelde wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League. De Duitsers hebben volgende week een half mirakel nodig in het Prinsdom om zich alsnog te kwalificeren voor de halve finale.

Een dag nadat de spelers van Dortmund het doelwit waren van een terreuraanslag stonden ze toch op het veld van het Signal Iduna Park. Tussen de twee supportersclans heerste er veel vriendschap en respect, maar op het veld maakte Monaco meteen duidelijk dat het niet van plan was om enig medelijden te tonen met het gewonde Dortmund. Een halve finale in de Champions League doe je immers niet cadeau.

Fabinho toonde na 17 minuten nog wel een beetje genade door een strafschop naast te trappen, maar amper twee minuten later had topspits Kylian Mbappé minder compassie met de Borussen. Van dichtbij knalde hij vanuit duidelijk buitenspel de 0-1 binnen. En de kelk moest nog voor de rust tot op de bodem leeg voor Dortmund. Een kwartier later kopte Sven Bender met Falcao in zijn rug domweg de 0-2 voorbij zijn eigen doelman.

Foto: REUTERS

De thuisploeg met grote zorgen de kleedkamer in. Maar het kwam er met het mes tussen de tanden opnieuw uit. Dortmund slaagde er eindelijk in om zijn combinatievoetbal op de mat te brengen, Monaco werd met de rug tegen de muur gezet. De 1-2 via Ousmane Dembélé was na 57 minuten meer dan verdiend. De Duitsers, aangevuurd door 65.849 enthousiaste thuisfans, duwden door. Het leek een kwestie van tijd vooraleer Monaco definitief zou plooien, maar dan ging Dortmund-verdediger Piszczek domweg in de fout. Hij speelde de bal te kort terug en Mbappé profiteerde. Het Franse wonderkind stormde op Bürki af en knalde droog tegen de touwen: 1-3.

Foto: EPA

Dortmund definitief KO. Zo leek het toch. Want Shinji Kagawa had nog een geweldig kunststukje bewaard voor het eind. De Japanner kapte zich na een knappe controle wondermooi vrij en krulde fraai de aansluitingstreffer binnen. Allicht volstaat het voor Dortmund volgende week in de terugmatch niet, maar in deze jaargang van de Champions League zagen we al straffere comebacks.