Honderdste van Ronaldo brengt Real dicht bij halve finale Champions League

Real Madrid staat met één been in de halve finale van de Champions League. De Madrilenen wonnen de heenmatch op het veld van Bayern München met 1-2. Met dank aan Cristiano Ronaldo, die alweer twee keer raak trof. De Portugese superster bereikt zo als allereerste de mijlpaal van de honderd Europese goals. Bayern was nochtans op voorsprong gekomen via een kopbal van Arturo Vidal. De Chileen miste op slag van rust echter een strafschop. Toen Javi Martínez na 61 minuten een tweede gele kaart slikte, kantelde de match finaal. De return is volgende week in Madrid.

Bayern München moest het zonder zijn geblesseerde aanvaller Lewandowski doen en werd voorin vervangen door Thomas Müller. Die zou gedurende de hele match niet één keer echt gevaarlijk zijn. Aan de overkant had Karim Benzema 17 minuten nodig om doelman Neuer aan het werk te zetten. De Franse aanvaller kopte via de Duitse goalie tegen de onderkant van de lat.

Het sein voor de thuisploeg om zelf op zoek te gaan naar een doelpunt. De eerste goeie Duitse kans was meteen bingo. Arturo Vidal buffelde uit het niets de 1-0 op een hoekschop binnen. De Chileen was in de eerste helft de gevaarlijkste man op het veld. Even later mikte hij een nieuwe kopkans over. Op slag van rust kreeg Vidal de ultieme mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Na een een aangeschoten trap van Ribery tegen Carvajal ging de bal op de stip. Vidal pegelde de elfmeter echter onbesuisd de Allianz Arena uit. Real stelde daar tussendoor één stevig schot van Ronaldo tegenover.

Foto: AFP

De omgekeerde wereld na de rust. Bayern München kwam onherkenbaar zwak uit de kleedkamer en kreeg meteen de rekening gepresenteerd. Getekend, Cristiano Ronaldo. De Portugese chef van dienst serveerde een prachtige volley overhoeks in de Duitse doelmond: 1-1. Prosit. Het aperitief van een Spaans driesterren menu van 45 minuten eenrichtingsvoetbal. Zeker toen Javi Martínez op vier minuten tijd twee gele kaarten slikte door evenveel fouten te maken op Ronaldo.

Foto: EPA

Manuel Neuer hield met enkele waanzinnige reddingen op pogingen van Ronaldo en Benzema een gelijkspel op het bord, maar in de 77e minuut moest de Duitse international zich toch een tweede keer gewonnen geven. Ronaldo - alweer hij - dook perfect voor Bernat en tikte van dichtbij de 1-2 door de benen van Manuel Neuer. De Portugees werd zo de eerste speler met honderd doelpunten achter zijn naam in de Europese clubcompetities. 97 daarvan scoorde hij in de Champions League.

In de toegevoegde tijd werd de 1-3 van Sergio Ramos nog terecht afgekeurd wegens buitenspel. Maar een 1-2-zege zou voor dit Real Madrid moeten volstaan om volgende week in eigen huis de kwalificatie af te dwingen.