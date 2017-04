Atlético knikkert enthousiast Leicester uit de Champions League na gelijkspel

Het sprookjesjaar van Leicester City zit er op. In 2017 speelde het tegen alle verwachting in kampioen in Engeland, stootte het door in de groepsfase van de Champions League en haalde het zelfs de kwartfinale, maar daar bleek Atlético een maatje te sterk. De Spanjaarden speelden 1-1 gelijk in Engeland na de 1-0 zege in eigen huis en stoten zo door naar de halve finale van het kampioenenbal.

Leicester begon enthousiast aan de terugwedstrijd, want het moest een 1-0 achterstand zien goed te maken uit de heenmatch. De Foxes deden dat goed, na een kalme beginfase volgde het eerste echte doelgevaar halfweg de eerste helft. Jamie Vardy legde klaar voor de Shinji Okazaki, de Japanner kon zijn schot niet laag houden en knalde onbesuisd over doel.

De eerste echte kans voor Leicester leverde dus geen doelpunt op, dat lukte Atlético wél. Felipe Luis haalde de achterlijn op links en gooide de bal perfect in de zestien, Saul Niguez kopte het leer perfect binnen. Eerste kans, eerste doelpunt, voor Saul was het zijn derde goal in deze Champions League, het honderdste doelpunt voor Atlético Madrid in de Champions League...

Gelijkmaker Vardy

Nu werd het wel héél moeilijk voor Leicester, dat dus nog driemaal moest scoren om alsnog door te stoten naar de halve finale. Kort voor de rust poogde Yannick Carrasco nog een penalty te versieren voor Atlético, maar Leicester-doelman Schmeichel speelde wel degelijk de bal en niet de man. Ook kort na de rust ging Carrasco onderuit na een lichte schouderduw, maar ook dan wilde ref Rocchi niet van een penalty weten. Atlético faalde dit seizoen al zesmaal vanop de stip, dus echt veel had het waarschijnlijk niet veranderd aan de uitslag...

Leicester kwam veel beter uit de kleedkamer, ook door de inbreng van vuurtoren Leonardo Ulloa en de jonge Ben Chilwell. Die kreeg bijna meteen een eerste grote kans door een bal in de stuit te nemen, maar zijn volley ging net over het doel van Oblak. Toch werd Leicester beloond door de strijdlust, na een uur spelen kreeg Atlético de bal niet weggewerkt en Jamie Vardy trapte de bal hoog en perfect tegen de touwen.

Net geen party

Vardy’s having a party en Leicester kreeg vleugels. Atlético kreeg geen voet meer aan de grond en ontsnapte aan de 2-1 van Ulloa. De Argentijn zag zijn poging nog net afgeblokt worden. Simeone moest ingrijpen en haalde een onzichtbare Carrasco naar de kant. Fernando Torres werd tussen de lijnen gedropt en Correa kwam in de plaats van Filipe Luis.

Er werd echter niet meer gescoord. Vardy probeerde het nog met een knap hakje, Stefan Savic kopte de bal ternauwernood weg voor Ulloa kon koppen. Einde verhaal voor Leicester dus, dat al strijdend ten onder ging in deze kwartfinale. Vrijdagmiddag om 12 uur wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de halve finales.

In de andere kwartfinale, tussen Real Madrid en Bayern München, wordt er op dit moment verlengingen gespeeld. Na 90 minuten stond de 1-2 op het bord, nadat Real Madrid de heenmatch ook met 1-2 had gewonnen. Bayern speelt die verlengingen wel met tien man, na een rode kaart voor Arturo Vidal.

