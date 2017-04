Ronaldo schiet Real (vanuit buitenspel) naar halve finales, Bayern pas onderuit in verlengingen

Titelverdediger Real Madrid heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League, maar kroop daarvoor wel door het oog van de naald. In een zinderende partij scoorde Bayern München immers twee keer in Bernabeu maar met een man minder gingen de Duitsers uiteindelijk onderuit in de verlengingen. Nadat hij in de reguliere speeltijd al had gescoord, maakte Cristiano Ronaldo in die verlengingen zijn hattrick vol en Asensio maakte er (toen de Duitse veer was gebroken) in het slot zelfs nog 4-2 van... De Portugees stond weliswaar tweemaal buitenspel maar de goals telden, waardoor de Spanjaarden na de 1-2-zege in de heenwedstrijd doorstootten naar de volgende ronde. In de andere kwartfinale van vanavond stootte stadsgenoot Atlético ook al door tot de laatste vier na een gelijkspel in Leicester.

De Duitse grootmacht kreeg goed nieuws uit de ziekenboeg: aanvaller Robert Lewandowski miste de heenmatch maar was opnieuw fit en achteraan kon Ancelotti opnieuw rekenen op Hummels en Boateng. Bij Real was Bale de grote afwezige, de Welshman is geblesseerd. Isco startte zo in de basiself, in de defensie speelde Nacho omdat Varane en Pepe nog steeds out waren.

Bayern moest na de 1-2-nederlaag in München komen en dat leverde een eerste helft op om duimen en vingers bij af te likken. De Duitsers begonnen als een wervelwind en Real moest achteruit. Thiago was dicht bij een doelpunt maar zijn inzet strandde op de glijdende Marcelo. Niet veel later moest Navas voorkomen dat Robben vrije baan kreeg naar doel.

Real kwam pas halfweg in de partij maar pakte wel meteen de controle over. Niet dat het de bal ging opeisen, maar de tegenaanvallen werden scherp en gevaarlijk. Neuer dook een trap van Carvajal uit de hoek, Boateng moest de inzet van Ramos van de lijn halen. De Koninklijke kwam nog enkele keren dicht bij een doelpunt maar Ronaldo kon tot tweemaal toe afdrukken met ruimte maar scoren lukte niet. Daardoor bleef het 0-0 na een aangename eerste helft.

Real leek zijn lesje te hebben geleerd en probeerde na rust zelf het initiatief te nemen. Isco trapte de grootste kans echter over. Bayern nam gezwind over: Robben klopte Navas met de stifter maar Marcelo redde nog op de lijn. Dan maar op een andere manier, dacht de Nederlander die al dribbelend tot in de Madrileens zestien doordrong, een strafschop zocht en ook kreeg na licht contact met Casemiro. Lewandowski twijfelde echter niet: 0-1! Het 39e doelpunt van de Pool dit seizoen in 41 wedstrijden voor Bayern...

Bayern geloofde er helemaal in en duwde door met kansjes voor Vidal en Ribéry. Alle hens aan dek bij Real Madrid, waar Zidane zelfs verkoos een extra buffer in te brengen door diepe spits Benzema te wisselen voor middenvelder Asensio. Het illustreerde het ontzag dat de enthousiaste Duitsers inboezemden, maar die ingreep leek wel te lonen want Real kreeg weer wat meer controle over de wedstrijd. En wie anders dan Cristiano Ronaldo scoorde met het hoofd zijn 101e treffer in Europa: 1-1.

Maar met Duitsers ben je nooit klaar: nog geen twee minuten later stond het alweer 1-2 toen Sergio Ramos in de kluts de bal in eigen doel devieerde.

Wat volgde was een ongezien spannend slot. Neuer moest in twee tijden redden op een schot van Marcelo, maar gevoetbald werd er nog amper. Bayern claimde een tweede gele kaart voor Casemiro toen Robben opnieuw neerging maar het was Vidal die na een lichte maar zoveelste overtreding als eerste mocht gaan douchen toen hij te laat kwam op Asensio. De bezoekers moesten dus verlengingen spelen met een man minder en bovendien haalde Ancelotti ietwat verrassend Lewandowski naar de kant.

Toch koos Bayern ook in die verlengingen met tien man aanvankelijk voor de aanval. Real nam echter over: Neuer pareerde echter een knal van Ronaldo, Marcelo mikte (nipt) naast en een poging van Asensio in de korte hoek werd opnieuw door Neuer in corner geduwd. Op de counter bleven de onvermoeibare Duitsers gevaarlijk maar toch was het opnieuw Cristiano Ronaldo die de wedstrijd besliste. De vrijstaande Ronaldo kreeg de bal plots in de voeten en faalde niet van dichtbij. Uit de herhaling bleek wel dat de Portugees buitenspel stond maar de scheidsrechter keurde het doelpunt goed: 2-2 en Real dan toch naar de halve finales.

Ter illustratie: Ronaldo krijgt de bal vanuit buitenspelpositie. Dit doelpunt had niet mogen doorgaan. #reabay pic.twitter.com/xww1qjmqGl — Stadion (@VTMStadion) April 18, 2017

Een onbaatzuchtige Marcelo liet na een heerlijke solo Ronaldo zelfs nog een hattrick maken, maar ook de 100e goal van de Portugees in de Champions League was eentje met een buitenspelgeur. De 3-2 stond echter op het bord en toen de Duitse veer helemaal was gebroken, legde de ingevallen Asensio de (overdreven) 4-2-eindcijfers vast.

Zeker geen onverdiende zege van Real maar de manier waarop zorgde toch voor een wrange nasmaak bij de Duitsers, die over de twee wedstrijden zeker niet de minderen waren. Integendeel...

In de andere kwartfinale eindigde het Europees sprookje van Leicester maar stoot zo wel een Belg door naar de laatste vier. Yannick Carrasco speelde met Atlético Madrid immers 1-1 gelijk in het King Power Stadium, nadat het eerder in Madrid met 1-0 had gewonnen. Saúl Ñíguez opende na 26 minuten de score voor de Spanjaarden, Leicester kwam daarna niet verder dan de 1-1 van Vardy.

Morgen/woensdag worden de overige twee kwartfinales afgewerkt. Barcelona heeft tegen Juventus na de 3-0-nederlaag in Turijn een nieuw mirakel zoals tegen PSG nodig, de wedstrijd van Borussia Dortmund in Monaco wordt na de aanslag op de Duitse spelersbus voor de heenwedstrijd (2-3 winst voor de Fransen) ongetwijfeld in een gespannen sfeer afgewerkt...

Vrijdagmiddag om 12 uur wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de halve finales.

Uitslagen dinsdag:

Real Madrid - Bayern München 3-2 n.v. (heen: 2-1)

Leicester City - Atlético Madrid 1-1 (heen: 0-1)

Programma woensdag:

Barcelona - Juventus (heen: 0-3)

AS Monaco - Borussia Dortmund (heen 3-2)