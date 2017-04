Geen nieuw mirakel voor Barcelona: Juventus geeft geen krimp in Camp Nou en gaat naar halve finale

Juventus heeft Barcelona uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. Lionel Messi en co slaagden er tegen een ijzersterke Italiaanse landskampioen niet in om een 3-0-nederlaag uit de heenmatch recht te zetten. Het bleef 0-0 in Camp Nou. Barcelona blijft gefrustreerd achter en zal zondag op het veld van aartsrivaal Real Madrid moeten winnen of het grijpt ook nog naast de Spaanse landstitel.

Barça stond voor een bijzonder zware opdracht, maar voortgestuwd door de eigen fans toonde het heel wat overgave om de score te openen. Toch viel er in de eerste helft geen doelpunt, het vizier van Ivan Rakitic, Lionel Messi en Luis Suarez stond niet goed afgesteld.

Vroeg in de tweede helft dreigden de troepen van Massimiliano Allegri tweemaal via Juan Cuadrado. Het gekruist schot van de Colombiaan miste het doelkader, en vanuit een scherpe hoek dwong hij Marc-André ter Stegen tot een belangrijke redding. Aan de overzijde ging een licht afgeweken afstandsschot van Messi rakelings naast. Toch leek de Argentijnse superster niet zijn beste dag te hebben en scherpte voor doel te missen. Twintig minuten voor affluiten mocht Sergi Roberto aanleggen, maar zijn schicht ging nipt voorbij de verste paal.

De verdediging van de bezoekers deed zijn reputatie alle eer aan en moest slechts weinig schoten binnen het kader toestaan. Barça-doelman Ter Stegen liet zich bijna nog verrassen door een poging van invaller Mario Lemina. Juve-doelman Gianluigi Buffon hield voor de zevende keer zijn netten schoon in deze Champions League-editie. Lionel Messi en co. konden zo niet opnieuw voor een stunt zorgen, nadat ze in de vorige ronde een 4-0 achterstand wisten op te halen tegen Paris Saint-Germain. Barcelona strandt voor het tweede opeenvolgende seizoen in de kwartfinales. Juventus bereikt voor de tweede keer in drie jaar de halve finales. In 2015 verloren ze de finale met 1-3 van Barcelona.

