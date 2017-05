Higuain zet Juventus op weg naar nieuwe Champions League-finale na cleane zege in Monaco

Het lijkt nu al vast te staan dat we in de Champions League een “klassieke” finale krijgen tussen grootheden Real Madrid en Juventus. Nadat de Koninklijke dinsdag tegen Atlético al won met ruime cijfers, won de Oude Dame woensdag de heenwedstrijd in Monaco met 0-2. De Italianen demonstreerden hun ervaring en gaven een les in efficiëntie, met topschutter Higuain tweemaal als afwerker. De kans dat dit Juventus volgende week deze voorsprong voor eigen volk nog zal afgeven, lijkt onbestaande...

De Franse club verbaasde vriend en vijand door zover door te stoten op het Kampioenenbal. Trainer Leonardo Jardim kneedde een topteam met veel jonge gasten, zoals Bagayoko en Mbappé. Ook Nabil Dirar (ex-Club Brugge) mocht in de basis starten. Juventus teerde dan weer op zijn ervaring en een ijzersterke defensie, vooraan kon het rekenen op de flitsen van Dybala en Higuain.

Monaco kende een moeilijke start tegen Juventus, dat de beginfase voor zijn rekening nam. De bezoekers domineerden en hadden het balbezit maar echte kansen leverde dat niet op. Monaco knokte zich weer in de wedstrijd en was twee keer dicht bij een doelpunt maar Mbappé stuitte twee keer op Buffon, telkens op aangeven van Dirar. Falcao dreigde ook nog met een kopbal, maar de goal viel aan de overkant. Juventus counterde razendsnel, Alves bediende Higuain met een geniaal hakje en de Argentijn maakte het af: 0-1! Het was de eerste echte kans voor Juventus, maar het was wel meteen raak...

Foto: REUTERS

Monaco was van slag, Juventus liet de bal nu aan de thuisploeg en consolideerde zijn voorsprong tot aan de rust.

De eerste kans in de tweede helft was voor de thuisploeg maar Buffon ging alweer goed plat op de poging van Falcao. Monaco trok op enthousiasme ten aanval maar Juve loerde op de tegenaanval. Marchisio liet de 0-2 nog liggen maar Higuain scoorde een tweede keer. Nadat Bagayoko ongelukkig de bal verloor, tikte Dybala snel door naar Dani Alves en de Braziliaan zette perfect voor naar Higuain, die de bal in doel gleed...

Foto: REUTERS

Monaco-coach Jardim weigerde echter op te geven en ging op zoek naar de aansluitingstreffer met de inbreng van Germain en Moutinho, die de boel wel probeerde te forceren maar strandde in de goede bedoelingen... Een smerige elleboog van Chiellini werd nog bestraft met geel maar toonde ook hoe lastig Falcao het had tegen de Italiaanse beren achterin. Dirar bleef ondanks een hoofdblessure de beste Monegask maar zijn voorzetten kwamen net niet aan en een bescheiden slotoffensief leverde geen doelpunt meer op. Want alweer Buffon tikte autoritair de laatste kopbal over.

Foto: REUTERS

In de andere halve finale klopte Real Madrid dinsdag al Atlético Madrid met 3-0 na een hattrick van Ronaldo. De returns staan volgende week op het programma. Juventus-Monaco op dinsdag 9 mei en Atlético-Real op woensdag 10 mei.

Monaco 0-2 Juventus FT:



Shots: 14-10

Pass accuracy: 85%-82%

Chances created: 10-7

Possession: 51%-49%



Another solid Juventus display. pic.twitter.com/jUfz98shRL — Squawka Football (@Squawka) May 3, 2017