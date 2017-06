Real Madrid raast over Juventus en pakt tweede Champions League op rij

Real Madrid heeft in Cardiff voor de twaalfde keer en de tweede keer op rij de Champions League gewonnen. Juventus hield een helft lang gelijke tred, maar de Koninklijke walste in de tweede helft over de Italianen en won met 1-4. Cristiano Ronaldo was met twee goals alweer de held bij Real.

Met Juventus en Real Madrid stonden twee van Europa’s grootste namen tegen mekaar. Dat moest wel vuurwerk betekenen en gelukkig werd het publiek niet ontgoocheld: knappe goals, harde duels en spanning op het scherp van de snee.

Beide ploegen starten met de verwachte opstellingen, bij Real kreeg Isco zoals aangekondigd de voorkeur op de pas uit blessure teruggekeerde Bale. Juve begon als een sneltrein aan de finale met een staalharde vonk van Higuain en even daarna een perfect geplaatst schot van Pjanic. Twee maal had Navas alle moeite van de wereld om de bal te klemmen, de tweede keer redde hij knap. Aan de overkant toonde Ronaldo wel wat efficiëntie is: hij zorgde voor het enige schot van de Koninklijke tussen de palen maar meteen ook het eerste doelpunt van de match. De Portugees was zelf mee betrokken in de actie en toen Carvajal teruglegde schoof hij de bal netjes in de verste hoek -al maakte een Juve-teen het Buffon nog wat moeilijker. Een goal (alweer) voor de geschiedenisboeken.

Magie van Mandzukic

Een mooie goal, maar niets vergeleken met wat Mario Mandzukic zeven minuten later deed. Higuain controleerde een voorzet met de borst en speelde door naar zijn teammaat. Die stond aan de rand van het strafschopgebied met de rug naar doel in een kansloze positie, maar verraste met een omhaal de hopeloos grabbelende Navas: 1-1, zeker niet onverdiend op dat moment. Het verdere verloop van de eerste helft liet zich raden: Real probeerde, Juve was niet uit verband te spelen.

Pech voor Buffon

In de tweede helft dan maar? Ja dus: Real ging steeds nadrukkelijker op zoek naar het doel van Buffon. Juventus probeerde wel uit te breken, maar onder meer Dybala was compleet onzichtbaar. Het was dus wachten op dat tweede Real-doelpunt en dat kwam er op het uur ook. Via Ronaldo? Nee, via middenvelder Casemiro. Die haalde uit, Buffon leek op weg om de bal te stoppen...en toen raakte het leer de ongelukkige Khedira: 1-2, Real in extase. En nog was het niet gedaan, want de Madrilenen waren nog niet uitgevierd of de 1-3 lag al in het mandje. Via Ronaldo? Ja. Juventus aarzelde net iets te lang om de bal weg te werken, Modric profiteerde en zette voor, Ronaldo werkte aan de eerste paal netjes af.

Tranen bij Juve

Voor Juventus was het vat af. De anders zo gedisciplineerde Italianen vielen als los zand uit mekaar, Cuadrado pakte dom een tweede gele kaart en Madrid sneed keer op keer als een mes door de boter. Asensio deed er nog eentje bij in de slotminuten en maakte de vernedering compleet. Vier goals in één match, dat waren er evenveel als de Oude Dame er de hele CL-campagne had geslikt. Pijnlijk om zien, zeker na die sterke eerste helft, maar niet helemaal verbazend als we naar de geschiedenis van Juventus kijken: van de vorige acht EC1/CL-finales verloor het er zes...daar kwam nu dus een zevende bij. Wat een contrast met Real, dat voor de twaalfde keer de oppergaai pakt, een record. Het wint ook de voor de tweede keer op rij de Champions League, nog een primeur.

