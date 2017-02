Anderlecht countert zich via onhoudbare Acheampong naar stuntzege tegen Zenit

Anderlecht heeft zichzelf een bijzonder gunstige uitgangspositie bezorgd voor de terugwedstrijd van de 1/16de finales in de Europa League. Paars-wit won in eigen huis met 2-0 van het Russische Zenit Sint-Petersburg, dankzij twee doelpunten van de onhoudbare Frank Acheampong in de eerste helft.

Anderlecht-coach René Weiler stuurde een B-elftal de wei in voor de 400ste Europese wedstrijd van paars-wit, met maar liefst zeven wijzigingen tegenover de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem: huurling Rubén kreeg zijn eerste kans onder de lat, in de verdediging mochten Najar, Spajic en Deschacht nog eens speeltijd maken, en verder zagen we ook Acheampong, Stanciu en spits Kiese Thelin nog eens starten.

De basiself van Anderlecht Foto: BELGA

De Russische competitie begint pas begin maart opnieuw, maar Zenit werkte wel elf (!) oefenwedstrijden af in de aanloop naar dit Europa League-duel. Coach Lucescu had zoals verwacht geen plaats voor Nicolas Lombaerts in zijn basiself, het was voor Anderlecht vooral opletten voor de gevaarlijke Braziliaan Giuliano en sluipschutter Kokorin.

Sneltrein Frank

De bezoekers begonnen dan wel het best aan de wedstrijd tegen een Anderlecht dat vooral mikte op de counter, maar paars-wit was op die manier wel razend gevaarlijk. Na vijf minuten stuurde Stanciu met een gemeten pass “Mister Europe” Frank Acheampong richting Zenit-doelman Lodygin, de Ghanees bleef kalm en werkte het leer kalm voorbij de keeper. Anderlecht zat in een zetel, en kon nu helemaal mikken op de counter. Om de Russen van het doel van Rubén weg te houden had paars-wit wel veel overtredingen nodig, zo pakten kapitein Youri Tielemans en spits Thelin al vroeg een gele kaart.

De wedstrijd bleef vlot op en neer gaan: bij Russisch balverlies ging de bal bij Anderlecht telkens snel naar Acheampong, want de Zenit-verdedigers wisten zich helemaal geen raad met de verblindende snelheid van de Ghanees, vooral ex-Chelseaspeler Branislav Ivanovic zag alle kleuren van de regenboog. Eerst moest doelman Lodygin redding brengen, en even later smeerde “Pong” de Italiaanse verdediger Criscito een gele kaart aan. Maar ook in Brussel is derde keer scheepsrecht: na een half uur schakelde Acheampong - wie anders? - nog eens de turbo aan op de linkerflank, hij kwam naar binnen en verdubbelde de Anderlecht-voorsprong met een verwoestend schot voorbij Lodygin.

Acheampong viert in de armen van de bankzitters Foto: Photo News

Thelin had er meteen daarna op voorzet van Acheampong zelfs 3-0 van moeten maken, maar de spits mikte vanop enkele meters van het doel nog recht op doelman Lodygin. Zenit kwam maar niet tot uitgespeelde kansen, dus mocht Anderlecht met een deugddoende 2-0 ruststand naar de kleedkamers.

Thelin mikte net voor rust de 3-0 op Zenit-doelman Lodygin Foto: Photo News

Fort rond doelman Rubén

Anderlecht vond het best zo, en wilde ook na de pauze voluit mikken op de tegenaanval. Paars-wit zakte volledig terug naar eigen doel, en liet Zenit de bal. Niet dat de Russen nu wél gevaarlijk waren, maar counteren zat er bij de veel afstand afleggende Brusselse spitsen niet meer in. Weiler greep in, en haalde Man van de Match Acheampong op het uur naar de kant voor Chipciu.

Een aai van coach Weiler voor de onhoudbare Acheampong Foto: Photo News

Zenit bleef onmachtig voor doel, Anderlecht-doelman Rubén kon zich bij zijn debuut voor paars-wit helemaal niet onderscheiden. De beste kansjes - hoewel zeldzaam - bleven zelfs voor de thuisploeg, maar Massimo Bruno kon tot tweemaal toe niet het kader vinden. Ook Stanciu liet zich (net voor zijn wissel) even van zijn beste kant zien, maar na een fraaie dribbel zwaaide zijn schot net over de lat.

Anderlecht liet Zenit na rust het spel maken Foto: Photo News

Kansen op 3-0 laten liggen

Een onmachtig Zenit bleef intussen weliswaar het balbezit monopoliseren, maar de ongeïnspireerde Russische aanvallers vonden geen barstje in het Brusselse fort. De beste kansen bleven voor de thuisploeg: Obradovic werd door de Zenit-verdediging geloodst, maar Lodygin kwam goed uit om het schot van de linksachter te keren. En een voorzet van Hanni kon noch door Bruno, noch door de ingevallen Teodorczyk over de doellijn worden gewerkt.

De 2-0 stond zo ook na de tweede helft op het scorebord, Anderlecht reist volgende week dus met een bijzonder fraaie uitgangspositie af naar Sint-Petersburg voor de terugwedstrijd.