“Verloren zoon” Perbet bezorgt AA Gent regelrechte stunt tegen Tottenham

AA Gent heeft in de 16de finales van de Europa League voor een regelrechte stunt gezorgd: de Buffalo’s klopten in eigen huis de Engelse topclub Tottenham met 1-0. Uitgerekend Jérémy Perbet bezorgde de Buffalo’s na een uur met het enige doelpunt van de wedstrijd de volle buit. Gent trekt zo met een uitstekende uitgangspositie naar Londen, waar volgende donderdag de terugwedstrijd op het programma staat.

Hein Vanhaezebrouck gunde Thomas Foket voor deze galawedstrijd nog eens een basisplaats, net als Saief en Esiti. Voorin was de keuze voor Jérémy Perbet verrassend, Kalifa Coulibaly moest plaatsnemen op de bank. Bij de Spurs geen Jan Vertongen, de Rode Duivel is nog steeds geblesseerd. Wél in de basis: Toby Alderweireld en Mousa Dembélé, al was het voor de Gentse verdediging vooral oppassen voor het dodelijke duo Alli & Kane.

Onder de indruk van het sterrenensemble bij de Spurs waren de Buffalo’s echter niet, ze namen het heft in de aanvangsfase meteen in handen. Dat leverde al in de eerste minuut een kansje op voor Danijel Milicevic, maar die maaide over het leer. Ook Foket kreeg vaak ruimte op de rechterflank, maar zijn voorzetten kwamen meestal niet aan. Tottenham reageerde met een lage schuiver van Alli en een afstandsschot van Kane, maar niets om Gent-doelman Kalinic te verrassen.

Vooral niet verliezen

Beide ploegen leken vervolgens in de rest van de eerste helft vooral niet te willen verliezen, al bleven de beste kansjes voor de thuisploeg: Gigot mikte de bal bij een hoekschop naast, Alderweireld moest een schot van Saief afblokken en Dejaegere pegelde een voorzet in één tijd hoog over. Bij de bezoekers was het vooral opletten voor het gevaar-Alli, maar diens schoten werden tot tweemaal toe ontzet door alerte Gent-verdedigers. Al bij al te weinig voor een “galawedstrijd”, dus mocht het geen verrassing heten dat we gingen rusten bij een doelpuntenloze tussenstand.

Tottenham-coach Pochettino stuurde zijn elftal na de pauze echter met hernieuwde moed het veld op, want de Spurs schakelden in het begin van de tweede helft meteen een versnelling of twee hoger. Ter illustratie: Harry Kane zag een schot uiteenspatten op de paal, en meteen daarna had Kalinic de nodige moeite met een schot van Dembélé.

Euforie in Ghelamco Arena

Daarna viel het Londense offensief echter alweer stil, en op het uur gebeurde waar iedereen in de Ghelamco Arena al weken van droomde: Nana Asare stuurde Milicevic diep, die goed breed legde voor Perbet. De goaltjesdief, deze winter bijna vertrokken uit Gent, deed de netten in twee tijden trillen.

Jérémy Perbet opende de score Foto: BELGA

Meteen daarna was de euforie bijna compleet, maar Davies stak nog net een haar voor een voorzet van Saief naar de inlopende Milicevic. Pochettino greep in, en haalde Dembele naar de kant voor de Zuid-Koreaan Son. De Rode Duivel mocht zich wel verheugen op luid applaus van de Belgische fans. Die zetten de Ghelamco Arena nu helemaal in vuur en vlam, want hun ploeg bleef kansen versieren: een voorzet van Asare werd in hoekschop gekopt, en na dom balverlies van Alderweireld aan de ingevallen Coulibaly kon Milicevic de wedstrijd beslissen, maar zijn schot vanop de rand van het strafschopgebied werd door Lloris tegen de paal geduwd.

Het vertrouwen bij de Buffalo’s groeide tot in het zenit, maar coach Vanhaezebrouck koos tien minuten voor tijd met de inbreng van Gershon voor Asare voor zekerheid. Pochettino gooide Eriksen nog in de strijd om het verschil te maken, maar de thuisploeg bleef al bij al makkelijk overeind.

Een even verdiende als verrassende zege van de nummer acht uit de Belgische competitie tegen de derde uit de Premier League. De Spurs moeten over zeven dagen flink aan de bak op Wembley om deze scheve situatie recht te zetten, AA Gent kan met een gerust hart en een gunstige uitgangspositie naar Londen trekken.

Thomas Foket Foto: BELGA

Hein Vanhaezebrouck Foto: Photo News

Mousa Dembélé Foto: Photo News

Toby Alderweireld en Jérémy Perbet Foto: Photo News