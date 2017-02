Verdedigende fouten lijken Anderlecht te nekken, maar Thelin redt zijn ploeg

Anderlecht is er in extremis in geslaagd om zijn goede uitgangspositie uit de heenwedstrijd, toen het 2-0 won, te verzilveren. In Rusland speelde paars-wit een zwakke partij, Zenit was baas. De thuisploeg profiteerde optimaal van zwak verdedigen bij de Brusselaars en leidde met 3-0. In de slotfase verloste Thelin vanuit het niets zijn ploeg. De Zweed kopte de 3-1 eindstand tegen de touwen en verzekerde Anderlecht zo van kwalificatie voor de 1/8e finale van de Europa League.

Zenit moest komen en deed dat ook meteen. Het duwde paars-wit meteen achteruit, al was het wel even wachten op kansen. De beste mogelijkheid was er halfweg de eerste helft, maar het schot van Javi Garcia ging net over.

Anderlecht kon maar moeilijk onder de druk uitkomen. Eén keer leek het wel te lukken. Na goed werk van Thelin kon Chipciu zijn mannetje afschudden. De Roemeen gleed nadien uit, maar Acheampong pikte op. Die verloor wel het overzicht, waardoor Zenit voor de verandering kon counteren. De bal kwam bij Dzyuba, die op Spajic afging. De dribbel kwam er niet uit, maar met een gelukje kwam het leer in de voeten van Giuliano. Die kapte simpel Dendoncker uit, Martinez kon een doelpunt niet vermijden: 1-0.

Niet veel later ging Martinez aan het flateren. Hij wilde uitvoetballen, maar tikte de bal in de voeten van Kokorin. De Spaanse doelman kon zijn foutje gelukkig herstellen, al talmt hij vervolgens enorm lang om terug naar doel te gaan. Op slag van rust haalt de goalie opgelucht adem, als de vrije trap van Mauricio net naast vloog.

Na de pauze leek Anderlecht beter opgesteld te staan. Zenit kwam er moeilijker door, al haalde het opgelucht adem toen Kokorin de paal trof. Maar na de 70e minuut ging het plots snel. Na een aanval door het centrum van de defensie besloot Dzyuba koelbloedig voorbij Ruben. Niet veel later liet Dzyuba Deschacht ter plaatse en hij legde de bal achteruit voor Giuliano. De middenvelder duwde de bal eenvoudig in doel: 3-0 voor Zenit. De uitschakeling leek vast te staan, maar Anderlecht vocht nog wel terug. Weiler verraste door Nuytinck te brengen in plaats van Chipciu, maar de wissel rendeerde. De verdediger kopte een voorzet van Najar terug, Thelin kopte het leer in doel. Met zijn eerste doelpunt voor Anderlecht bewerkstelligde hij de kwalificatie. Paars-wit ontsnapt door het oog van de naald.

Thelin kroonde zich tot de held van Anderlecht. Foto: Photo News