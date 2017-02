Genk bereikt voor het eerst in geschiedenis 1/8ste finales Europa League

Genk heeft zich in een bijna leeg stadion voor het eerst in de clubgeschiedenis geplaatst voor de 1/8ste finales van de Europa League. Het zette het Roemeense Astra Giurgiu opzij met 1-0, een pareltje van Alejandro Pozuelo. In de heenwedstrijd was de eindstand 2-2 en dus gaat Genk door naar de volgende ronde.

In de eerste helft had Genk het meeste balbezit, maar bleef het uitkijken voor de schaarse tegenprikken van Astra. Daar was Teixeira de sterkste man die bij bijna elke actie betrokken was. Astra is een counterploeg dus het liet het balbezit aan de Genkenaren.

Bij de thuisploeg was Trossard de gevaarlijkste man. Net voor het halfuur sneden hij en Uronen door de linkerflank als een mes door de boter. Trossard schoot vanuit een scherpe positie naar de korte hoek, waarop Lung de bal afblokt. Samatta reageerde te slap en kon daardoor niet zijn voet tegen de rebound plaatsen. Genk had het overwicht, maar miste de kracht van Karelis en scherpte voorin.

Net voor het einde van de eerste helft kreeg Genk bijna nog het deksel op de neus. Een snedige tegenprik van de Roemeense counterploeg leidde bijna tot een voorsprong. Een aflegger van Seto kwam net niet bij de vallende Lovin. Aan de tweede paal wachtte de vrijstaande Budescu maar die schoot de bal nipt over het doel van Ryan. Genk kwam met de schrik vrij.

Tweede helft: Genk neemt de bovenhand

In het begin van de tweede helft bivakkeerde Genk rond de zestien van Astra Giurgiu, zonder echt gevaarlijk te zijn. De eerste echte kans van Genk kwam alweer van Trossard. In de draai schoot hij de bal een meter of twee naast het doel. Astra beperkt zich tot no nonsense voetbal: geen fantasietjes en indien nodig de bal keihard buiten kegelen.

Op het uur kwam het verlossende doelpunt van Genk via een pareltje van Alejandro Pozuelo. Na een fout op de Spanjaard, zette hij zich achter de scherpe vrije trap en met een mooie krul plaatste hij de bal over alles en iedereen in de verste bovenhoek. De viriele middenvelder wees begrijpelijk naar de naam op zijn rug. Genk op rozen.

Mooi om zien dat @MatyRyan het hele veld oversteekt om mee te komen vieren. #gnkast — Ruben (@RubKell) 23 februari 2017

Pozuelo wijst naar de naam op zijn rug. Foto: Photo News

En ook Thomas Buffel kwam de ploeg versterken. Een kwartier voor tijd verving hij Siebe Schrijvers en nam meteen zijn aanvoerdersband over. De tweede helft werd vooral gekenmerkt door fouten, er vielen maar liefst zeven gele kaarten (!). Astra-speler Budescu mocht blij zijn dat hij geen rood kreeg voor een overtreding op Malinovskiy. Toch maakte Astra-coach Gozubuyuk van zijn oren en de ref verwees hem kordaat naar de tribunes.

Genk kon de wedstrijd rustig uitspelen en kwam niet meer in problemen. Het is de zevende opeenvolgende Europese thuiszege voor de Limburgers. Met het gelijkspel van Gent en de overwinningen van Anderlecht en Genk bereiken voor het eerst sinds het seizoen 1993-1994 drie Belgische ploegen de 1/8ste finales van de Europa League, toch wel historisch te noemen.

2 ploegen die in Belgisch competitie naast play off 1 staan (7 & 8) spelen 1/8 ste finale Europa league. Straf. #gnkast #TOTGNT — Jörgen Desmet (@DesmetJorgen) 23 februari 2017

Vreugde bij Genk na de 1-0. Foto: Photo News

Ryan gaf niet altijd een zeker indruk in zijn doel, maar “Ryan Air” kreeg wel geen goal binnen. Foto: Photo News

De sterkste Genkenaar op het veld feliciteert de doelpuntenmaker. Foto: Photo News