Manchester United wint opnieuw in Europa League en stoot door

Manchester United heeft zich als eerste geplaatste voor de 1/8e finales van de Europa League. Nadat het Franse Saint-Etienne op Old Trafford al vlot met 3-0 werd opzij gezet (3 goals van Ibrahimovic), won United ook de terugwedstrijd in Frankrijk met 0-1.

Manchester United mocht dan wel met één been in de volgende ronde staan, coach José Mourinho roteerde niet. Naast basisplaatsen voor Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba (die opnieuw tegen zijn broer Florentin speelde) en Juan Mata, kreeg ook Marouane Fellaini de kans om zich van aan de aftrap te tonen. De Rode Duivel zag hoe zijn ploegmaat Henrikh Mkhitaryan (17.) iets over het kwartier United op voorsprong trapte op aangeven van Mata.

Na deze treffer zaten de Engelsen helemaal op rozen en konden ze de match rustig uitspelen. Ook na een dubbele gele kaart voor United-verdediger Eric Bailly (63e minuut) veranderde de score niet meer.

Foto: Photo News

Ook het Russische FK Krasnodar plaatste zich al voor de 1/8e finales, ten koste van Fenerbahçe. Na de 1-0 in Rusland was de 1-1 in Turkije voldoende voor Krasnodar om door te stoten naar de volgende ronde. Smolov scoorde al na zeven minuten voor Krasnodar, verder dan de gelijkmaker van Souza vlak voor rust kwam de thuisploeg niet meer.

De overige wedstrijden van de 1/16e finales in de Europa League worden donderdag afgewerkt, met daarbij ook de drie overgebleven Belgische ploegen AA Gent, Anderlecht en KRC Genk.

