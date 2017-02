Historisch! Gent schakelt Tottenham uit in mythisch Wembley

KAA Gent heeft gedaan wat iedereen voor de dubbele confrontatie voor onmogelijk hield. Het schakelde Tottenham uit in de Europa League. Na de 1-0 zege thuis had het in een bomvol Wembley genoeg aan een 2-2 gelijkspel. Gent kwalificeert zich zo net als Anderlecht en Genk voor de 1/8e finales van de Europa League.

Het wedstrijdbegin was helemaal voor de Spurs. Tottenham zette meteen hoog druk en dat resulteerde al snel in een doelpunt. Op een lange bal van Dier gingen ze er bij Gent knullig naast, Eriksen mocht alleen op doel af. Zulke kansen moet je de Deen niet aanbieden, weet nu ook Lovre Kalinic. De draaischijf van Tottenham verschalkte de Kroaat door de benen: 1-0. Gent leek even tegen een moeilijke avond aan te kijken, maar Harry Kane schoot te hulp. Op een hoekschop kopte Mitrovic het leer terug in het pak. Kane ging het duel aan met Simon, maar kopte pardoes in eigen doel.

Eriksen opende vroeg de score. Foto: EPA

Kane zorgde ongelukkig voor de 1-1 met een eigen doelpunt. Foto: Photo News

De Buffalo’s kregen een boost en Tottenham schoot zichzelf niet veel later opnieuw in de voet. Dele Alli kan de bal niet controleren en wil hem met een tackle veroveren, maar maakt daarbij een zware overtreding op Dejaegere. De Engelsman mocht terecht gaan douchen. Aan de 1-1 veranderde niets meer voor de rust.

Foto: Photo News

Na de pauze ging Tottenham ook met een man minder nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Kane trapte net voorlangs en kopte nadien net naast. Op het uur was het dan wel zover. Wanyama schilderde het leer van buiten de zestien perfect in de bovenhoek, een heerlijk doelpunt. Het was pompen of verzuipen voor Gent, Kalinic hield Gherson van een eigen doelpunt.

Foto: AFP

Dan was daar de onvermijdelijke Perbet met de bevrijding. De pass van Coulibaly lijkt nergens op, maar via de ongelukkige Dier valt hij voor de voeten van de invaller. De Fransman, ook in de heenmatch trefzeker ziet zijn trao via een verdedigend been in doel belanden: 2-2 en Gent kon beginnen vieren. De veer bij Tottenham was gebroken, de wedstrijd beslist. Gent stunt in het mythische Wembley en schakelt topclub Tottenham uit. De Buffalo’s staan in de 1/8e finales van de Europa League.