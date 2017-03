Anderlecht zonder te imponeren op weg naar Europese kwartfinale na zege in Cyprus

Het ziet er goed uit voor Anderlecht: na de 0-1-zege in Cyprus lonken de kwartfinales van de Europa League. De Brusselaars waren in de heenwedstrijd van de 1/8e finales voor rust de betere ploeg en het doelpunt van Stanciu was er eentje van goudwaarde. APOEL Nicosia nam na rust de wedstrijd in handen maar stelde aanvallend (gelukkig) weinig voor. En dus kan paars-wit volgende week met het nodige vertrouwen de terugwedstrijd voor eigen volk in Brussel aanvatten. Al weten we sinds het mirakel van Camp Nou weer dat élke voetbalwedstrijd nog moet gespeeld worden. En bovendien kan APOEL dan wel rekenen op zijn topschutter...

In doel koos coach René Weiler zoals verwacht voor Ruben en de Spanjaard kreeg het kwartet Najar/Spajic/Nuytinck/Appiah voor zich. Op het middenveld kregen Chipciu, Dendoncker, kersverse papa Tielemans, recordaankoop Stanciu én Hanni een plekje achter diepe spits Teodorczyk. Bij APOEL kreeg oude bekende Igor De Camargo een basisplaats, reservedoelman Urko Pardo zat op de bank.

Foto: BELGA

De Cyprioten begonnen met veel vuur en overgave aan de partij maar Anderlecht nam al snel de wedstrijd in handen. Er werd echter vooral gebikkeld op het middenveld en grote kansen bleven uit. Igor De Camargo vocht enkele felle duels uit met Spajic en Nuytinck en lag op de loer maar toen hij toch een schietkans kreeg smeet de Nederlander zich voor de bal. Op het halfuur scoorde Anderlecht echter het levensbelangrijke uitdoelpunt. Na balverlies van APOEL ging het snel via Dendoncker naar Chipciu. De Roemeen zette niet blind voor maar speelde achteruit tot bij zijn maatje en landgenoot Stanciu en de spelmaker trapte netjes overhoeks binnen: 0-1. Het 250e doelpunt van de Brusselaars in Europa.

Foto: Photo News

De thuisploeg moest nu wel komen maar de hardwerkende De Camargo kon voor rust geen kans versieren. Doelman Rubén Martínez bokste een kopbal van Nuno Morais nog wel tegen de paal maar de Portugese scheidsrechter had eerder al gefloten voor een voorafgaande duwfout.

Foto: BELGA

Na rust kreeg Anderlecht het echter een pak lastiger: de Brusselaars konden de bal niet meer in eigen rangen houden en speelden slordig. APOEL vocht op enthousiasme terug maar miste duidelijk sluipschutter Sotiriou, die geschorst was maar er in de terugmatch wel weer bij zal zijn. De thuisploeg drukte wel maar kwam niet tot uitgespeelde kansen. Op één van de schaarse tegenaanvallen mocht Stanciu nog eens aanleggen maar de Roemeen mikte deze keer over, terwijl Teodorczyk op een eiland stond.

Foto: Photo News

Coach Weiler greep in en Thelin kwam Teodorczyk uit zijn lijden verlossen. Veel beterschap bracht die wissel echter niet en Anderlecht ontsnapte toen doelman Ruben een hoge bal moest lossen maar Barral naast trapte.

Foto: BELGA

APOEL bleef druk zetten en Barral bleef de gevaarlijkste man bij de thuisploeg, waardoor we toch nog een spannend slot kregen. Bij een verre vrije trap was de Anderlecht-doelman zelfs geklopt maar de lat bracht redding en op de tegenaanval kreeg invaller Acheampong een uitgelezen kans op de 0-2 maar trapte alleen voor doel op de doelman... In het slot had een compleet vrijstaande Bruno ook maar binnen te koppen maar ook de andere invaller miste.

Zo haalde een matig Anderlecht het einde met een zuinig maar uitstekend resultaat. De terugwedstrijd in Brussel wordt volgende week donderdag al gespeeld. Anderlecht versierde (met de nodige moeite) een goede uitgangspositie maar had het toch knap lastig met de stugge Cyprioten en dan is de geschorste topschutter Sotiriou er ook weer bij...

De steun van thuisblijvers Kara en Trebel was dus voldoende voor Anderlecht