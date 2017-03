Belgisch doelpuntenfestival in Europa: Genk quasi zeker van kwartfinales na vijf goals bij AA Gent

De heenmatch van de volledig Belgische achtste finale van de Europa League tussen AA Gent en Racing Genk is er eentje geworden om vingers en duimen af te likken. De Limburgers demonstreerden in de Ghelamco Arena en wonnen met maar liefst 2-5. Halfweg stond het al 1-4. Een resultaat dat Europa zal rondgaan, maar wat een uppercut voor de Buffalo’s enkele dagen voor hun cruciale match om Play-Off 1.

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck koos voor een offensieve opstelling tegen Racing Genk. Met Kenny Saïef, Samuel Kalu, Jérémy Perbet én Kalifa Coulibaly. Op het middenveld maakte de amper 17-jarige Louis Verstraete de dienst uit. Bij Genk koos coach Albert Stuivenberg voor dezelfde elf die afgelopen weekend Club Brugge de baas waren.

In het eerste volledig Belgische Europa League-duel was het meteen happen naar adem. Beide teams kozen vol voor de aanval. Al na twee minuten hadden de Buffalo’s op voorsprong moeten staan - een voorzet rolde aan de tweede paal voor de voet van de vrijstaande Saïef, die vanop enkele meters kon uithalen. Genk-doelman Mat Ryan had echter een prima parade in huis op de trap vanuit een scherpe hoek. De rebound viel voor de voeten van Jérémy Perbet, maar die ramde onbegrijpelijk vanop enkele meters tegen de deklat.

IJzersterke Malinovsky en Boëtius

Gent was dominant en bleef komen. Saïef haalde hard uit van net buiten de zestien, Ryan schroeide er haast zijn knokkels aan. De bezoekers uit Limburg dreigden vooral op de counter, met voorzetten richting eenzame spits Mbwana Aly Samatta. Die kwam eerst tekort en kopte even later over na een knappe center van Jean-Paul Boëtius. Na 20 minuten werd de ommekeer ingezet toen Ibrahim Esiti Alejandro Pozuelo tegen de grond werkte op zo’n twintig meter van doel. Ruslan Malinovsky eiste het leer op een schilderde de bal prinsheerlijk via de verste paal in doel: 0-1.

Foto: BELGA

De dolle match ontpopte zich na een kansen- ook tot een doelpuntenfestival. Enkele minuten na de openingstreffer hingen de bordjes alweer gelijk toen Jakub Brabec een lage voorzet ongelukkig tegen de eigen deklat devieerde en Samuel Kalu goed gevolgd was. De Nigeriaan trapte vanuit een scherpe hoek binnen. De 1-1 maakte echter het best los in de bezoekers, waar Malinovsky en Boëtius ijzersterk stonden te spelen. De Nederlander draaide de Gent-defensie even dol, maar trapte de 1-2 pal op het lichaam van Kalinic. Twee minuten later was de hernieuwde Limburgse voorsprong toch een feit toen de Kroatische doelman van AA Gent domweg onder een corner van Malinovsky doorging. Omar Colley bedankte en kopte simpel binnen.

Onwaarschijnlijke 1-4 ruststand

AA Gent schutterde en beefde en was plots de speelbal van een superieur Racing Genk. Brabec kon uithalen na een nieuwe stilstaande fase maar besloot net naast, Kalinic hield een vlam van Siebe Schrijvers uit zijn doel toen die naar binnen sneed. Vijf minuten voor rust viel de 1-3 dan toch na een zoveelste knappe aanval van de Genkenaars, die zowat hun sterkste match van het seizoen speelden. Pozuelo combineerde slim met Boëtius, die met een bekeken lobje Samatta vond aan de tweede paal. De spits uit Tanzania liet de bal stuiten en fusilleerde Kalinic. De derde Genkse goal was meteen een heel mooie.

Foto: Photo News

En nog was het niet gedaan. AA Gent bleef opschuiven in de hoop iets terug te doen, maar werd koud gepakt. Pozuelo wachtte heel slim met afspelen op tot linksback Jere Uronen in de rug van de Gent-defensie gelopen was. De Fin prikte de loodzware 1-4 ruststand achter Kalinic in doel.

Gemiste penalty nieuw keerpunt

Na de koffie stonden er twee nieuwe mensen op het veld: Ibrahim Rabiu kwam de uitgefloten Verstraete aflossen bij de thuisploeg, bij Genk bleef Boëtius verrassend binnen voor Thomas Buffel. De voet ging wat meer van het gaspedaal na de pauze - Genk vertoonde rustig meesterschap en Samatta schoof nummer vijf van buiten de zestien een metertje naast de paal. De Buffalo’s slaagden er op het uur toch weer in een vuist te vormen. Saïef dribbelde knap op links en vond Kalifa Coulibaly in het strafschopgebied. De lange spits kopte de aansluitingstreffer overtuigend in doel.

De vlam sloeg weer in de pan in de Ghelamco Arena en toen AA Gent enkele minuten later doorspeelde toen Samatta op de grond lag, kon Perbet uithalen. De Franse aanvaller trapte echter pal op Ryan. Het woord was nu weer helemaal aan de fluogelen, waar Samuel Kalu Uronen en Malinovsky het nakijken gaf en vervolgens tegen de grond ging toen die laatste zijn been uitstak. Penalty, vond de Italiaanse ref Paolo Tagliavento. Perbet zette zich achter de bal maar Genk-doelman Ryan doorzag zijn slappe penalty en hield de 3-4 uit zijn doel.

Foto: Photo News

AA Gent eindigt met tien en flinke kater

Genk kreunde maar kon net zoals in de eerste helft weer toeslaan toen het even onder lag. Thomas Buffel zette een heerlijk één-tweetje op met Pozuelo, bracht de bal laag voor doel waar de attente Samatta zijn tweede van de avond kon binnenlopen: 2-5, het zevende doelpunt van de avond al in een doldwaze doelpuntenkermis. In de slotfase maakte Anderson Esiti de Gentse malaise compleet door zijn tweede geel en dus rood te pakken.

Door de ruime zege in de Ghelamco Arena is Racing Genk met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de Belgische kwartfinalist in de Europa League. Hein Vanhaezebrouck blijft achter met aardig wat opkuiswerk voor AA Gent in de aanloop naar de beslissende wedstrijd om Play-Off 1 tegen KV Mechelen van komende zondag. Volgende week donderdag al staat de terugwedstrijd op het programma.