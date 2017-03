Geen Gents mirakel, Genk stoot eenvoudig door naar kwartfinales Europa League

Castagne en Boëtius vieren: Genk stoot door in de Europa League. Foto: Photo News

De voetballiefhebbers werden de voorbije week verwend met een mirakel in Barcelona en de onwaarschijnlijke ommekeer van Monaco, maar in het Belgische onderonsje tussen Genk en Gent werd de logica wel gerespecteerd. Gent kon de 2-5 pandoering uit de heenmatch niet meer goedmaken bij Genk en speelde 1-1 gelijk na doelpunten van Castagne en Verstraete. Genk zit zo verdiend in de kwartfinale, voor Gent zit de Europa League erop.

Bij Genk behield coach Stuivenberg het vertrouwen in de elf jongens die Westerlo vorig weekend verpulverden. Dat betekende dus met Samatta in de spits en uitblinkers Boëtius en Malinovskiy op het middenveld. Hein Vanhaezebrouck moest wel wat schuiven na de rode kaart voor Esiti uit de heenmatch, hij zette Dejaegere en Rabiu op het middenveld.

Gent moest maar liefst vier keer scoren om alsnog door te stoten, dus begonnen de Buffalo’s maar best vurig aan de wedstrijd. Dat gebeurde echter niet, een vroeg doelpunt lag nooit op tafel in de matig gevulde Luminus Arena. Na twintig minuten trilden de netten dan toch, Timothy Castagne duwde een heerlijke steekbal van Boëtius vanuit een scherpe hoek voorbij doelman Kalinic: 1-0 voor Genk met de eerste echte kans van de wedstrijd.

Geen vlam in de pan

Gent zette daar weinig tegenover. Een lobbal van Perbet vanop afstand ging de mist in, Coulibaly kopte naast. Op het halfuur wilde Gent vanop de stip langszij komen, maar een lichte duwfout van Boëtius op Rabiu bleef logischerwijs onbestraft. Gent bleek er, net als coach HVH, niet meer in te geloven en trok met een 1-0 achterstand de kleedkamers in.

Ook in de tweede helft sloeg de vlam nooit echt in de pan, ondanks het feit dat de Genkse fans wel voor heel wat sfeer zorgden. Vanhaezebrouck haalde een bleke Perbet naar de kant en gunde youngster Louis Verstraete nog een halfuur speeltijd. Verstraete toonde zich bijna meteen na zijn invalbeurt, draaide zich mooi vrij maar kraakte vervolgens zijn schot.

Billijke gelijkmaker

Twintig minuten voor tijd wilde Gent opnieuw een strafschop, maar ditmaal was de Gentse claim wel terecht. Mathew Ryan kwam te laat op een voorzet van Rabiu en duwde zo Coulibaly duidelijk omver, maar de Spaanse ref wilde van geen elfmeter weten.

Foto: Photo News

Foute beslissing, maar zes minuten voor tijd kwam de gelijkmaker voor Gent dan toch. De Buffalo’s ontsnapten aanvankelijk nog aan de 2-0 nadat Boëtius de bal vanuit een scherpe hoek op de paal trapte, maar na een goede actie van Kalu duwde de ingevallen Louis Verstraete de bal voorbij Ryan in doel: 1-1 voor Gent, maar uiteraard niet genoeg voor een nieuw mirakel.

Voor Genk blijft het Europese avontuur wel duren, het zit vrijdag in de urne voor de loting van de kwartfinales van de Europa League. Mogelijk zit daar ook Anderlecht bij, paars-wit speelt later vanavond zijn terugwedstrijd tegen APOEL Nicosia.