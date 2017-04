Genk verliest, maar Buffel zorgt voor goede uitgangspositie op bezoek bij Celta

Racing Genk heeft een goede uitgangspositie behaald op bezoek bij Celta de Vigo. De Limburgers vroeg in de eerste helft op voorsprong, maar de Spanjaarden reageerden meteen en stoomden in geen tijd naar een 3-1 voorsprong voor de rust. Na de pauze profiteerde invaller Buffel van geklungel bij de Spanjaarden om de 3-2 eindstand op het bord te zetten. Volgende week staat de terugwedstrijd op het programma.

Genk zakte met ambities af naar Galicië. De sterke prestaties in de vorige rondes deden de Genkenaars geloven dat de halve finales mogelijk waren. En de bezoekers begonnen ook het beste aan de partij. Trossard kon net niet bij de bal van Boëtius, maar het bleek slechts uitstel. Ditmaal draaiden de twee de rollen om. Trossard kapte in de hoek heerlijk zijn man uit en zette voor, Boëtius kroop perfect voor zijn bewaker en kopte de 0-1 voorbij een grabbelende Celta-doelman Alvarez.

Boëtius opende de score. Foto: Photo News

Maar de gastheren waren niet van slag, integendeel. Castro werd net buiten de zestien niet onder druk gezet en zonderde Sisto mooi af voor Ryan. De flankaanvaller faalde niet liet de Australische doelman kansloos. En de thuisploeg stoomde door. Amper drie minuten na de gelijkmaker was het alweer raak. Colley trapte de bal pardoes in de voeten van Iago Aspas en dat moet je de spits van Celta niet cadeau doen. Met een welgemikte trap in de hoek klopte hij Ryan een tweede keer, Genk was plots op achtervolgen aangewezen. Aspas is trouwens de enige speler die in alle rondes van de Europa League wist te scoren dit seizoen.

Aspas zette de 2-1 op het bord. Foto: BELGA

De Limburgers moesten even bekomen van de dubbele opdoffer, maar herstelden zich wel. Een bedrijvige Trossard zette Alvarez tot tweemaal toe aan het werk. Maar net op het moment dat Genk beter in de wedstrijd kwam, was daar opnieuw Celta. Ditmaal kreeg Guidetti op de rand van de zestien teveel ruimte en de Zweed verschalkte Ryan in de korte hoek.

Geklungel bij Celta

Na de pauze was het even wachten op het eerste gevaar. Pas na twaalf minuten was daar de eerste noemenswaardige mogelijkheid, maar het schot van Mallo strandde op de vuisten van Ryan. Het was geen startsein voor meerdere kansen, in tegenstelling tot de eerste helft werden de doelmannen amper aan het werk gezet.

Maar uit het niets leefde Genk op. Opnieuw Trossard - wat speelde die goed - dolde met zijn man op links. Zijn voorzet leek ongevaarlijk, maar Castro was de net ingevallen Buffel uit het oog verloren. De verdediger wilde de bal uit laten gaan, maar bood zo de Genkse veteraan een kans aan. In eerste instantie trapte Buffel op doelman Alvarez, de rebound was wel raak. Een belangrijk doelpunt voor de Genkenaars, die zo de terugwedstrijd redden.

At the age of 36y-053d, Thomas Buffel is the oldest Belgian goalscorer in a European match in this century. #krcgenk #celgnk #uel — Gracenote Live (@GracenoteLive) 13 april 2017

Buffel kopte de 3-2 tegen de touwen. Foto: BELGA

Dat het 3-2 bleef dankten de bezoekers overigens aan Ryan, die met een sterke save een tweede doelpunt van Aspas voorkwam. Door de twee doelpunten op verplaatsing staat Genk er goed voor, al moet er volgende week in eigen huis wel gewonnen worden van Celta de Vigo. De halve finale ligt binnen handbereik.