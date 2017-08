Rode Duivels amuseren zich tegen voetbaldwerg: monsterscore met tien man

De Rode Duivels hebben (zoals verwacht) flink uitgehaald op de zevende speeldag in groep H van de WK-kwalificaties. Tegen voetbaldwerg Gibraltar werd het maar liefst 9-0, hoewel ze een ganse tweede helft met z’n tienen speelden na een domme rode kaart van Axel Witsel. Lukaku scoorde drie keer maar ook Thomas Meunier liet een hattrick optekenen en deelde bovendien drie assists uit... Door deze monsterzege en het puntenverlies van naaste achtervolgers Griekenland en Bosnië-Herzegovina is de kwalificatie voor het WK voetbal met nog drie matchen te spelen dichterbij dan ooit.

Aanvoerder Eden Hazard kreeg bij zijn terugkeer na een rechterenkelbreuk meteen een plek in de basiself, vooraan speelde Dries Mertens in steun van diepe spits Romelu Lukaku. Marouane Fellaini, Divock Origi, Nacer Chadli en Kevin Mirallas zaten niet in de selectie: die eerste had last aan de knie, bij de drie anderen had het te maken met Transfer Deadline Day.

Foto: BELGA

De Duivels begonnen verschroeiend aan de partij maar doelman Ibrahim wilde aanvankelijk niet meewerken aan het feestje. Hij verijdelde pogingen van Carrasco en Lukaku. Op het kwartier ging de goalie echter gruwelijk in de fout op een inzenden van Dries Mertens: Ibrahim liet een ongevaarlijke voorzet door zijn benen in doel verdwijnen...

Daarna stonden de sluizen op. Lukaku (2x), Meunier en Witsel tekenden voor de 5-0 en de Duivels verwenden de fans met enkele mooie acties. Domper op de feestvreugde was wel de rode kaart van Axel Witsel. De Luikenaar maakte een wereldgoal na een omhaal maar pakte in de 40e minuut wel rood na een domme en overbodige fout op Bosio. Hij mist zo het treffen van zondag in Griekenland, waardoor de niet-selectie van Radja Nainggolan de bondscoach nog voor problemen kan stellen. De fans kozen tijdens de wedstrijd overigens al de kant van de middenvelder met een niet mis te verstande boodschap: “Martinez not clever,Radja forever!”

Foto: Photo News

Maar ook met z’n tienen was dit Gibraltar geen partij voor dit België: Hazard maakte er nog voor rusten 6-0 van...

Feestje met z’n tienen

Mousa Dembélé kwam tijdens de rust in de ploeg voor Dries Mertens maar het feestje ging gewoon door met z’n tienen. De bal bleef weer goed rond gaan maar de zevende treffer liet even op zich wachten ondanks pogingen van Carrasco, Hazard en Lukaku. Deze keer was het Meunier die de ban brak: de rechterflankspeler van PSG scoorde zijn tweede van de avond en maakte even later zowaar zijn hattrick vol met een heerlijke volley: 8-0!

Foto: Photo News

Het werd zo een historische avond voor Gibraltar, dat zijn zwaarste nederlaag ooit opliep na de 0-7 tegen Polen in 2014. En nog was het niet gedaan: Eden Hazard werd gewisseld voor broer Thorgan. Draaischijf De Bruyne had nog niet gescoord maar versierde in het slot nog een strafschop, met rood voor Barnett. Lukaku mocht zo ook zijn hattrick volmaken vanop de stip, zijn 26e doelpunt als Rode Duivel.

Foto: Photo News

Tielemans kreeg nog enkele speelminuten en de Duivels bleven drukken, maar ondanks mooie kansen voor Lukaku en Vertonghen werden de dubbele cijfers niet meer gehaald. Maar daar maalde uiteraard niemand om. De recordthuiszege van de Rode Duivels blijft dan ook de 10-1 tegen San Marino uit 2001.

In de stand heeft België nu zes punten voorsprong op Griekenland, dat voor eigen volk tegen Estland niet verder geraakte dan 0-0. Aangezien Bosnië-Herzegovina met 3-2 verloor in Cyprus, zijn de Belgen zondag al zeker van groepswinst als ze winnen in Griekenland.