Kluns van het weekend: Nederlandse doelman let niet op en geeft zomaar doelpunt weg

Chiel Kramer, doelman van de Nederlandse tweedeklasser Almere City, zal zich de wedstrijd tegen RKC Waalwijk nog lang herinneren. Zijn ploeg leidde in de slotfase van de partij met 0-1 en leek op een zege af te stevenen, maar een gigantische blunder van Kramer zorgde alsnog voor een gelijkspel. Wanneer een spits van RKC probeerde een penalty te versieren, hield de doelman de bal aan de voet. Hij had echter niet in de gaten dat Pieter Langedijk op vinkenslag lag. De aanvaller griste de bal mee en legde het leer in doel: 11. Het zou meteen de eindstand zijn, een dure blunder van Kramer.