Bayern München zet revelatie Red Bull Leipzig op zijn plaats

Red Bull Leipzig staat weer met beide voetjes op de grond. De promovendus stond na vijftien speeldagen zowaar op kop in de Bundesliga, met evenveel punten als het grote Bayern München. Maar in het onderlinge duel zette de Rekordmeister meteen de puntjes op de i.

Bayern liet er geen gras over groeien en legde de wedstrijd al voor rust in een beslissende plooi. Thiago opende de score in de 17e minuut, toen hij een bal van Lewandowski op de paal van dichtbij kon binnentikken. Een kleine tien minuten later verdubbelde Xabi Alonso de score en toen op het halfuur de bezoekers met tien kwamen te staan na rood voor Forsberg, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Forsberg werd terecht uitgesloten na een venijnige tackle op de achillespees van Lahm.

Foto: REUTERS

Op slag van rust pikte ook Lewandowski zijn doelpuntje mee vanop de stip: 3-0.

Na rust werd er niet meer gescoord.

Meest gehate club

Red Bull Leizig (officieel RasenBallsport Leipzig) is in Duitsland niet geliefd wegens de kunstmatige achtergrond van de opmars van de voormalige Oost-Duitse club. Enkel door de (gigantisch grote) inbreng van sponsor Red Bull en een navenante koopwoede slaagde de club erin om op zeven jaar tijd van vijfde klasse naar de top in de Bundesliga door te stoten. Als promovendus stond het dit seizoen weken aan kop van het klassement, tot Bayern de puntjes op de i zette...