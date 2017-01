Lewandowski sleurt Bayern pas in blessuretijd voorbij Freiburg

Bayern München heeft op speeldag 17 van de Duitse Bundesliga met 1-2 gewonnen bij Freiburg, al heeft dat bloed, zweet en tranen gekost. Robert Lewandowski zorgde er met een doelpunt in blessuretijd voor dat der Rekordmeister alsnog met de drie punten naar München kon.

Freiburg was verrassend al vroeg op voorsprong gekomen na een carambole-aanval, die in de loop van Janik Haberer belandde. Die maakte het wel erg keurig overhoeks af. Robert Lewandowski stelde even voor rust echter orde op zaken door een hoekschop via doelman Alexander Schwolow in doel te deviëren.

De match leek te zullen uitmonden op een gelijkspel, maar de onvermijdelijke Lewandowski sloeg nog eens toe in blessuretijd. De Pool controleerde een hoge voorzet knap en pakte uit met een subtiel puntertje, dat tergend traag via de paal over de lijn rolde: 1-2.

Bayern München vergroot zo zijn voorsprong op eerste achtervolger RB Leipzig tot zes punten. De nummer twee moet dit weekend wel nog in actie komen.