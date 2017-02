Fans Leipzig zwaar belaagd door Dortmund-aanhang

In de Duitse Bundesliga heeft Borussia Dortmund zaterdagavond de topper gewonnen met 1-0 tegen RB Leipzig, maar wat de twee ploegen op de mat toonden, werd overschaduwd door het gedrag van de fans tijdens en na de match. Tijdens de match rolden de Dortmund-supporters al een anti-Leipzigploeg-tifo uit, na de match braken dan ook nog eens hevige rellen uit. Daarbij zouden Dortmund-fans ook vrouwen en kinderen hebben belaagd. Dat meldt de Duitse krant Bild.

Voor de aftrap begon de hommeles al. Een schare Dortmund-fans had een tifo mee met daarop “Burnout-Ralle: Häng dich auf!” (“Burn-out Ralle: hang je dan op”, nvdr.) Een niet mis te verstane boodschap aan het adres van Ralf Rangnick, sportief directeur van RB Leipzich. Rangnick stopte in 2011 nog als coach, omdat hij sukkelde met een burn-out. Tijdens de wedstrijd werd een Leipzig-speler ook nog belaagd door laserpointers uit de tribunes.

Extreem geweld”

Maar na de wedstrijd liep het echt uit de hand tussen de beide fangroepen. Dortmund-supporters gooiden volgens de politie met stenen en flessen. Daarbij raakten vier politieagenten en een politiehond gewond. “Het gaat om extreem geweld”, zo klonk het politierapport. “Dat gericht was tegen elke persoon die ook maar een beetje met Leipzig geassocieerd kon worden. Of het nu kleine kinderen, vrouwen of gezinnen waren...” Ook in het eigen vak werden de supporters van RB Leipzig aangevallen.

Het is niet de eerste keer dat Leipzig zwaar op de korrel wordt genomen. De aanhang van de traditieclubs in de Bundesliga vindt de opmars van RB Leipzig maar niets. In zeven jaar tijd promoveerde de club, dat teert op het geld van RedBull-baas Dietrich Mateschitz, maar liefst vijf keer. Daardoor wordt de club als erg kunstmatig aanzien. Borussia Dortmund zelf heeft zich wel al verontschuldigd voor het gedrag van zijn fans op Twitter.

Stellungnahme von Borussia Dortmund zu den Vorfällen beim Spiel #bvbrbl https://t.co/OixIl8MOT9 pic.twitter.com/GBDVSd6kcU — Borussia Dortmund (@BVB) 5 februari 2017

De club moet trouwens wel oppassen, ze speelt al onder toezicht van de Duitse voetbalbond en de kans bestaat dus dat de tribunes wel eens verplicht leeg zouden blijven door wat er zich gisteren afspeelde.