Koen Casteels pakt met Wolfsburg punt in Mainz

Mainz en Wolfsburg hebben elkaar zaterdag op de 23e speeldag van de Duitse Bundesliga in evenwicht gehouden. De match eindigde op een 1-1 gelijkspel. Koen Casteels keepte de hele match in doel bij Wolfsburg door een blessure van aanvoerder en nummer 1 Diego Benaglio.

Gomez (20’) bracht Wolfsburg op 0-1, maar Cordoba (24’) tekende nauwelijks enkele minuten later voor de gelijkmaker.

In de stand schiet Wolfsburg weinig op met een punt. Door de 2-0 zege van Werder Bremen tegen rode lantaarn Darmstadt springt Werder over de Wolven, waardoor Casteels en co vijftiende worden en zelfs maar net boven de degradatieplaatsen hangen.

Aan de kop van de stand won leider Bayern München met 0-3 in Keulen. Bayern blijft de stand aanvoeren met zeven punten meer dan eerste achtervolger Leipzig, dat vrijdag punten liet liggen in Augsburg (2-2). Dortmund, derde met 43 punten, hield thuis doelpuntenkermis tegen Bayer Leverkusen (6-2).