Bailey helpt Leverkusen aan gelijkspel tegen Bayern München

Bayern München is zaterdag op de 29e speeldag van de Bundesliga niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel bij Bayer Leverkusen. De Rekordmeister blijft desondanks soeverein aan de leiding in het klassement.

Met de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League bij Real Madrid in het vooruitzicht gunde Bayern-coach Carlo Ancelotti enkele basisspelers rust in Leverkusen. Robben, Lahm en Xabi Alonso begonnen op de bank, terwijl Lewandowski geschorst was.

Bayern was doorlopend baas in de Bayer Arena, maar slaagde er niet in haar veldoverwicht om te zetten in doelpunten. Ook een rode kaart voor Leverkusen-verdediger Jedvaj (59.) hielp de bezoekers niet. Bij Leverkusen mocht Leon Bailey, deze winter overgekomen van Racing Genk, in de slotminuten invallen.

Bayern blijft leider in de Bundesliga, met acht punten voorsprong op eerste achtervolger Leipzig. Leverkusen staat op een tegenvallende elfde stek.