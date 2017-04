Om ter mooist: twee wereldgoals in Dortmund - Frankfurt

Het was een moeilijke week voor Dortmund, na de aanslag voor de Champions League-wedstrijd tegen Monaco. Tegen de Monegasken werd daags nadien verloren, zaterdag proberen de Borussen de draad opnieuw op te pakken tegen Frankfurt. Aan de rust stond het 2-1 voor, met dank aan Sokratis. De verdediger kwam op met de bal, kapte zich knap voorbij zijn mannetje en haalde vervolgens verschroeiend uit. Zijn knal paste precies in de bovenhoek, héérlijk doelpunt van de Griek. En een fantastisch antwoord op een al minstens even geweldig doelpunt van Marco Fabian. (zie onder). Uiteindelijk won Dortmund met 3-1.