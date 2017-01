Messi kan pas in laatste minuut nieuwe nederlaag Barcelona in eigen land afwenden

2017 is tot dusver niet het jaar van FC Barcelona. Enkele dagen na de bekernederlaag bij Athletic de Bilbao kon het pas in de allerlaatste minuut nog een punt pakken bij Villarreal. Dat leek lange tijd de volle buit te gaan pakken tegen Barcelona, tot Lionel Messi in de allerlaatste minuut uitpakte met een prachtige vrije trap. Barcelona moet wel de tweede plaats prijsgeven aan Sevilla én blijft op vijf punten staan van leider Real Madrid, dat zelfs nog een match tegoed heeft.

De verplaatsing naar nummer vijf Villarreal kondigde zich niet bepaald als een plezierreisje aan voor Barcelona. Zeker niet nadat de Blaugrana in de beker al van zijn pluimen liet na een felbevochten nederlaag bij Athletic de Bilbao (2-1). Toch waren het de bezoekers die het beste van het spel hadden in de beginfase. Een schot van Andres Iniesta werd makkelijk geplukt door doelman Sergio Asenjo, een trap van Lionel Messi werd afgeblokt. Eens de ‘gele onderzeeër’ de neus aan het venster stak, was het wèl meteen razend gevaarlijk. Jaume Costa haalde de achterlijn en vond aan de tweede paal de vrijstaande Jonathan dos Santos. Zijn volley verdween echter nipt over de deklat.

In een intense wedstrijd ging het goed op en neer. De snelle Nicola Sansone ging op wandel doorheen de Barcelona-defensie maar raakte niet voorbij André Ter Stegen, Neymar krulde het leer aan de overkant nipt naast. Naar het einde van de tweede helft namen de Catalanen dan toch de bovenhand. De halve kansjes bleven komen, maar scoren lukte niet - ook al omdat Asenjo een prima redding in huis had op een kopbal van Lionel Messi.

Villarreal doet wat Barcelona niet kan

Ook na de koffie bleef Barcelona het moeilijk hebben met de gele muur. En na vijf minuten in de tweede helft zat het helemaal in de penarie: Lucas Digne leed balverlies en toen ging het snel naar de overkant. Alexandre Pato mocht wel erg lang blijven lopen met de bal en bediende uiteindelijk Sansone, die overhoeks binnentrapte: 1-0!

Pas twintig minuten voor tijd vond Barcelona via Lionel Messi wat gaatjes in de verdediging van Villarreal. Een eerste keer blokte Bruno Soriano een trap van de Argentijn bewust af met de hand maar ref Villanueva onthield de bezoekers een strafschop. Een minuutje later kwam Messi nog eens tot trappen na een scrimmage in de zestien. Deze keer was de paal spelbreker voor zijn plaatsbal.

Het regende nu controversiële fases in een dramatische slotfase. Na mistasten van Gerard Piqué bij Barcelona werd ook Roberto Soriano met de arm afgeblokt door Javier Mascherano. Ook aan deze kant van het veld gaf ref Villanueva geen penalty. De sfeer werd bijzonder bitsig en zo goed als elke beslissing van de man in het zwart werd omstreden. Dat werd alleen maar erger toen Bruno Soriano al voor de tweede keer de bal met de hand beroerde in de eigen zestien. Barcelona wilde weer een penalty, de arbiter had een voorafgaande fout gezien.

De rood-blauwen leken het deksel op de neus te zullen krijgen, tot Lionel Messi even liet zien waarom hij nog steeds gezien wordt als één van de beste voetballers ter wereld. De Argentijn trapte in de allerlaatste minuut van de match een vrije trap haarfijn in de winkelhaak. Doordat thuisspeler Costa in de 94ste minuut nog een tweede keer geel pakte, kreeg de wedstrijd alsnog een bittere nasmaak voor de thuisploeg.

Voor Barcelona is het al de zevende keer dat het punten verliest in de Primera Division. Door het gelijkspel moet Barcelona Sevilla boven zich dulden op de tweede plek. De Blaugrana volgt nu al op vijf punten van Real Madrid, dat zelfs nog een match tegoed heeft.