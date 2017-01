Barcelona speelt gelijk tegen Betis nadat geldig doelpunt wordt afgekeurd

1-1! Lionel Messi finds Luis Suarez for the equaliser in the final minutes of the game! #BetisFCB pic.twitter.com/gE0KWUJGr4

Barceona is blijven steken op een 1-1 gelijkspel op het veld van Real Betis op de 20e speeldag in de Primera Division. De Blaugrana konden zelfs maar de gelijkmaker scoren via Suarez in de 90e minuut, nadat Betis een kwartier voor tijd de score had geopend. Toch voelde Barça zich na afloop bekocht, want een overduidelijk geldig doelpunt werd niet goedgekeurd. Het word ook in Spanje tijd voor doellijntechnologie.

Het werd een lastige namiddag voor Barcelona op het veld van Real Betis. De tweede ploeg uit Sevilla begon zonder complexen en sloot de eerste helft af met het meeste doelkansen. Barcelona had - uiteraard - het meeste balbezit, maar scoren lukte niet voor de Blaugrana na 45 minuten.

In de tweede hetzelfde spelbeeld. Barcelona vond maar geen gaatje door de defensie, en liep na 75 minuten aan tegen een bijna fataal doelpunt. Na een hoekschop werkte een bleke doelman Ter Stegen de bal in de voeten van Alegria, die duwde van dichtbij de 1-0 voor Betis binnen.

Na het doelpunt schoot Barcelona dan toch wakker, vier minuten later kopte Luis Suarez de bal over de lijn... maar de scheids- en lijnrechter keurden het doelpunt af. Een verdediger van Betis knalde de bal weg, maar uit de herhaling bleek duidelijk dat het leer over de lijn op het moment van de redding.

Geen doelpunt dus voor Lionel Messi en co, maar in de 90e minuut lukte het Barcelona dan toch. Messi zette Suarez op weg naar de 1-1, de Uruguayaan miste niet oog in oog met de doelpunt en redde een puntje voor Barça. Door dit gelijkspel blijft Barcelona tweede, het heeft één punt minder dan leider Real. Dat heeft wel nog twee wedstrijden achter de hand, en kan zondag de voorsprong op de rivalen uit Catalonië vergroten.