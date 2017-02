Barça haalt uit tegen Alaves, maar schrikt op door horrorblessure Vidal

FC Barcelona geeft voorlopig niet af in de titelstrijd. De Catalanen haalden zwaar uit op bezoek bij Alaves en wonnen met 0-6. Minpuntje was wel de horrorblessure van Alex Vidal in de slotfase. Hij brak vermoedelijk zijn enkel.

Met een achterstand van één punt (en twee wedstrijden meer gespeeld) op rivaal Real Madrid was puntenverlies uitgesloten. Op bezoek bezoek bij middenmotor Alaves mocht winnen ook geen probleem zijn.

De thuisploeg wilde Barcelona in de beginfase duidelijk niet laten doen en speelde met het mes tussen de tanden. Doelman Ter Stegen moest met een uitstekende tussenkomst zelfs de achterstand voorkomen. Barcelona gaf echter niet af en bleef zoeken naar de voorsprong. Die kwam er pas met de rust in zicht. Alex Vidal vond Luis Suarez, die in één tijd binnen devieerde.

Nog voor de rust was de wesdtrijd gespeeld. Amper enkele minuten na het openingsdoelpunt profiteerde Neymar van onzorgvuldig uitkomen van Pacheco en de Braziliaan verdubbelde de voorsprong.

Na de pauze hield Alaves nog een klein kwartier stand, maar dan brak de veer helemaal. Met Lionel Messi scoorde ook het derde deel van MSN zijn treffer en de boeken konden helemaal toe. De thuisploeg zakte als een pudding in elkaar, de bezoekers konden freewheelend de score nog wat opdrijven. Alexis werkt het leer ongelukkig in eigen doel, Ivan Rakitic en opnieuw Suarez duwden het mes nog wat dieper in de wonde.

Door de overwinning springt Barça voorlopig even over Real Madrid, maar De Koninklijke komt zaterdagavond nog in actie en heeft nog twee inhaalwedstrijden tegoed.