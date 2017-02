Real zet concurrentie onder druk met zege, heroptredende Bale aan het feest

GOAL! @GarethBale11 celebrates his comeback with a goal! #RealMadridEspanyol #LaLiga pic.twitter.com/KeI29gSLCS

Real Madrid heeft niets laten liggen tegen Espanyol. De Koninklijke won met 2-0, na doelpunten van Alavaro Morata en Gareth Bale. Die laatste vierde zijn comeback na een lange blessure.

Zinédine Zidane gaf zes basisspelers rust na de Champions League-confrontatie met Napoli, maar Espanyol kon daar niet van profiteren. Real pakte meteen de bovenhand, maar scoren lukte niet meteen. Een sterk spelende Oscar Duarte hield de thuisploeg van een voorsprong, een doelpunt van Ronaldo werd terecht afgekeurd voor buitenspel. De Portugees liet zich verder ook opmerken met een fantastische dribbel.

Iets na het halfuur was het wel raak. Isco zag Morata vrijlopen en de middenvelder schilderde een vrije trap perfect op het hoofd van de spits, die niet faalde. Diego Lopez was kansloos, voor Morata was het de zevende van het seizoen.

GOAL! Alvaro Morata's clean finish puts Real Madrid in the lead at the Bernabéu#RealMadridEspanyol pic.twitter.com/AWKtBGtNZR — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 18 februari 2017

Ook na de rust kon Espanyol Real-doelman Casilla niet echt bedreigen. Twintig minuten voor affluiten mocht Bale zijn wederoptreden vieren na een lange blessure en die bracht terug wat vuur in de wedstrijd. De Welshman verdubbelde in de 84e minuut de score, meteen de eindstand.

In de stand telt Real nu vier punten meer dan Barcelona, maar De Koninklijke heeft nog twee partijen te goed. Barça komt zondag in actie tegen Leganés.

