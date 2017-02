Geen vervolg op stuntzege tegen Real: invaller Bakkali met Valencia onderuit

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Primera Division!

De wedstrijd brak pas diep in de tweede helft open, toen Carlos Soler twintig minuten voor tijd de rebound op een vrije trap benutte en Valencia op 0-1 bracht. Alavés gaf zich echter niet gewonnen en Ibai Gomez tekende enkele minuten later voor de gelijkmaker. Aleksandar Katai, amper een minuut op het veld, draaide de rollen vijf minuten voor tijd zelfs helemaal om en bracht Alavés op 2-1.

What a comeback from @AlavesAleksandar Katai for the 2-1 ! #AlavesValencia live on Eleven Sports pic.twitter.com/s8QWvE4KV9