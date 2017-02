Bongonda speelt belangrijke rol in puntendeling van Celta bij Gijon

Celta de Vigo is zondagavond op de 24e speeldag van de Primera Division op een 1-1 gelijkspel blijven steken bij Sporting Gijon. Théo Bongonda speelde de hele wedstrijd en was belangrijk in de aanloop naar het bezoekende doelpunt.

Gijon kwam meteen na rust op voorsprong na een fout van Planas in de zestien. Gomez (49.) nam de elfmeter in dank aan en trapte de thuisploeg op voorsprong. De Galiciërs hadden hun handen meer dan vol met de degradatiekandidaat, maar een kwartier voor tijd kwam de verlossing. Mere liep Bongonda, die alleen op doel afging, tegen de grond en mocht gaan douchen. De daaropvolgende vrijschop werd door Aspas (75.) tegen de touwen getrapt.

In de stand schiet Celta weinig op met het puntje. Bongonda en co blijven op de tiende plaats hangen. Gijon staat achttiende en is twee punten verwijderd van de veilige zeventiende stek.