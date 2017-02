Real Madrid komt met de schrik vrij na indrukwekkende comeback

2-3! An incredible comeback at the Estadio de la Cerámica!Alvaro Morata puts Real Madrid on the edge of victory! #LaLiga pic.twitter.com/sVnmSh5NSh

Real Madrid is erin geslaagd zijn bonus op Barcelona en Sevilla te behouden, al ging dat niet zonder moeite. Real Madrid kwam namelijk 2-0 achter in de tweede helft, maar boog die scheve situatie nog helemaal om in een 2-3 zege. Het komt daardoor opnieuw op kop en heeft nog een wedstrijd te goed.

In de eerste helft vielen er geen doelpunten, Marcelo stal wel even de show met riskant uitvoetballen. Na de pauze vielen de goals wel vlotjes. Real verdedigde te slap, Trigueros trapte een aflegger mooi in doel. De Koninklijke was even murw geslagen door de plotse tegentreffer, Villarreal rook bloed. Bakambu werd enkele minuten later het straatje ingestuurd en maakte het proper af, Ramos liet zich een beetje makkelijk ringeloren.

1-0! Real Madrid are in trouble as Trigueros puts Villarreal in the lead!#VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/4bUlIfkb5a — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 26 februari 2017

2-0! An incredible night for the Yellow Submarine as Bakambu finishes without hesitation!#VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/VjeiVEUfm5 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 26 februari 2017

De leider van de competitie in de problemen, maar dan rechtten de bezoekers de rug. Cristiano Ronaldo trof eerst nog de paal, daarna lukte het wel voor Real. De hoog opgekomen Carvajal zette prima voor, Bale knikte de aansluitingstreffer tegen de touwen.

2-1! Gareth Bale's header finds the back of the net! Is this the start of a comeback for Real Madrid? #VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/p22K3TnEeH — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 26 februari 2017

De hoofdstedelingen trokken nu volop in de aanval en dat leverde een strafschop op. Kroos haalde uit en in de kluts kreeg Bruno de bal tegen de arm. Villarreal was razend en trainer Escriba werd weggestuurd, maar de elfmeter was een feit. Ronaldo nam zijn verantwoordelijkheid en zette de gelijkmaker op het bord. Dan gooide trainer Zidane nog Morata in de strijd en die heeft er een patent op om te scoren als invaller. De perfecte voorzet was van Marcelo, doelman Fernandez kon de kopbal niet keren.

2-2! Cristiano Ronaldo scores the penalty!How will this game end? #VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/SBkEmmSIrN — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 26 februari 2017

2-3! An incredible comeback at the Estadio de la Cerámica!Alvaro Morata puts Real Madrid on the edge of victory! #LaLiga pic.twitter.com/sVnmSh5NSh — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 26 februari 2017

Real Madrid pakt zo alsnog de drie punten en blijft aan de leiding. Het heeft bovendien nog een wedstrijd in te halen.

