Alweer Messi! Barcelona beslist in slotfase de topper tegen Atlético

Barcelona heeft de topper op het veld van Atlético Madrid gewonnen. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar de Argentijn maakte in de absolute slotfase nog het verschil. De Catalanen zetten zo Real Madrid onder druk.

Atlético was met voorsprong de betere ploeg in de eerste helft. Carrasco, de voorbije weken weer beter op dreef, zorgde voor de eerste grote kans. Onze landgenoot miste zijn schot echter volledig. Ook nadien was de thuisploeg het gevaarlijkste. Griezmann zette Ter Stegen tot twee keer toe aan het werk, maar de Duitser liet zich niet verschalken. Vooral de parade op het afstandsschot van de Fransman mocht er wezen.

Barcelona had het moeilijk, maar scoorde wel. Het doelpunt van Messi in de kluts werd echter afgekeurd, Suarez had de bal volgens de ref uit de handen van Oblak getrapt. Op de beelden lijkt dat echter niet helemaal zo te zijn. Het doelpunt, tegen de gang van het spel in, had eigenlijk goedgekeurd moeten worden.

Na de pauze zat het wel mee voor Barcelona. Na wat geharrewar en via een verdedigend been kwam de bal bij Rafinha, de Braziliaan profiteerde en opende de score. Atlético was niet van slag en sloeg snel terug. Koke zwiepte een vrije trap naar de eerste zone, Godin klom het hoogst en devieerde de bal met de kruin voorbij doelman Ter Stegen. Alles te herdoen in Vicente Calderon. Dat gebeurde wel zonder Carrasco, die werd na 68’ naar de kant gehaald door coach Simeone.

Kansen kwamen er even niet meer, maar dan was daar plots toch Messi. De Argentijn speelde geen al te beste wedstrijd, maar besliste ze wel. Hij kreeg de bal van Suarez en in twee tijden trapte de Vlo de 1-2 tegen de netten, zijn 20ste treffer dit seizoen.

Atlético kwam die tweede klap niet meer te boven. Als Los Colchoneros nog enige ambities hadden dit seizoen in de Primera Division, kunnen ze die nu opbergen. Barcelona springt voorlopig over Real Madrid naar de eerste plaats, maar de hoofdstedelingen spelen zondagavond nog en hebben nog een wedstrijd te goed.

Messi kroonde zich tot matchwinnaar. Foto: REUTERS