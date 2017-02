Zakaria Bakkali pakt met Valencia de drie punten tegen Leganés

Valencia heeft dinsdag op de 25e speeldag van de Spaanse Primera Division de punten thuisgehouden tegen Leganés. Het werd 1-0. Zakaria Bakkali, die voor het eerst sinds 7 november 2015 nog eens aan een competitiematch mocht beginnen, werd in de 80e minuut naar de kant gehaald.

Eliaquim Mangala (29.), in het verleden in België actief bij Standard, zorgde iets voor het halfuur voor het enige doelpunt. De verdediger reageerde na een corner het gevatst en duwde de bal in het geharrewar tegen de netten. In de stand stijgt Valencia (29 punten) naar plaats twaalf. Leganés staat zestiende met 21 punten.