Fernando Torres komt met de schrik vrij na zware klap, Yannick Carrasco en ploegmaats bijna in tranen

Atletico Madrid speelde donderdagavond slechts 1-1 gelijk op bezoek bij Deportivo La Coruna, maar het voetbal kwam pas op de tweede plaats. Fernando Torres kwam bijzonder zwaar ten val bij een kopbalduel in de slotfase van de match en verloor meteen het bewustzijn. Iedereen reageerde bijzonder emotioneel, de spelers die het dichtst bij Torres waren schoten hem meteen te hulp. De Spanjaard werd afgevoerd met een nekbrace naar het ziekenhuis, maar was gelukkig snel bij bewustzijn.

Torres ging vijf minuten voor tijd een kopduel aan in de eigen zestien met een tegenspeler van Deportivo. Door dat duel leek Torres al het bewustzijn te verliezen. Bij het neerkomen had hij de reflex namelijk niet meer om zijn handen te zetten. Daardoor landde hij vol op zijn nek. Zijn medespelers reageerden bijzonder snel toen Torres zijn tong leek in te slikken en maakten zijn luchtweg vrij.

Dat was volgens de clubdokter van Deportivo La Coruna de juiste reflex. Hij prees de snelle reactie van Atlético-spelers Gabi en Vrsaljko. “Wat zij deden meteen na het vooral, was perfect. Ze hebben ervoor gezorgd dat hij zijn tong niet inslikte en maakten zo zijn luchtwegen vrij.”

Fernando Torres reageerde intussen ook al via Twitter. “Bedankt voor alle berichten. Ik ben gelukkig met de schrik vrij gekomen. Hopelijk keer ik snel terug!”

Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto! — Fernando Torres (@Torres) March 2, 2017

Yannick Carrasco en de ploegmaats van Atlético Madrid reageerden uiteraard emotioneel Foto: PlaySports

Atlético Madrid verklaarde na de wedstrijd dat Fernando Torres een traumatisch hersenletsel opliep. Hij bracht de nacht door in het ziekenhuis voor observatie. De club bevestigde ook dat de spits terug bij bewustzijn is. Zijn toestand is stabiel.

.@Torres suffers a head injury. He was rushed to the hospital to undergo tests. He will spend the night in hospital for observation. — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 2, 2017

Gracias por los mensajes de apoyo a @Torres. Está estabilizado y consciente. Pasará la noche en observación y mañana se le harán más pruebas — Atlético de Madrid (@Atleti) March 2, 2017

De broer van Torres, Israel Torres, stelde iedereen gerust met een bericht op Twitter. “Iedereen bedankt voor de berichten. Hij komt met de schrik vrij.”

Buenas noches y gracias a todo el mundo por las muestras de apoyo y la preocupación. De momento parece que todo va a quedar en un gran susto — IsraelTorres (@grifoisra) March 2, 2017

Opgelet: expliciete beelden!

F.Torres. Hope It´s nothing,get well soon! pic.twitter.com/NmqH7O0j2g — Corner Kicks Betting (@CornerPredictor) March 2, 2017

Hoping the injury to Fernando Torres is not as bad as feared. Credit to the players and medics who acted quickly.pic.twitter.com/4tq8qGBIMC — Ammad United(@Ammadutd) March 2, 2017

Foto: REUTERS

Foto: Photo News