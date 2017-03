Messi scoort zowaar met het hoofd, Neymar pakt uit met knappe vrije trap

FC Barcelona was niet van plan om veel tijd te verspillen tegen Gijon op de 25e speeldag in La Liga. Messi scoorde zowaar met het hoofd, Suarez met een mooie bal op de slof. Aan de rust stond het al 3-1 en ook in de tweede helft ging het snel met ondermeer een heerlijke vrije trap van Neymar. Uiteindelijk werd het 6-1, waardoor Barça (voorlopig?) naar de leiding springt. Real Madrid ontvangt later vanavond (om 21u30) wel nog Las Palmas in het eigen Bernabeu.

Messi opende de score na amper 9 minuten, zowaar met een kopbal. Nadat hijzelf alleen voor doel was afgezonderd, scoorde hij met een listige kopbal over de doelman.

Lionel Messi &Luis Suarez are in a hurry tonight! 2-0 after '10 in #BarçaSporting, LIVE on @ElevenBE_nl pic.twitter.com/H5EFzov2aq — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) March 1, 2017

Ook Luis Suarez pikte zijn goaltje mee. Eerst werd een voorzet van hem nog in eigen doel verwerkt dooe Rodriguez maar een kwartier na die own goal nam de Uruguyaan een afvallende bal mooi op de slof. Tussendoor had Gijon tegengescoord nadat Castro een bal tegen de bal alsnog wist binnen te prikken.

3-1! Luis Suarez with a powerful volley into the back of the net! #BarçaSporting pic.twitter.com/2kRiPYIJXc — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) March 1, 2017

Meteen na de rust maakte invaller Paco Alcacer er 4-1 van na gestuntel in de bezoekende defensie. De goal kwam er na assist van... Messi. Als zijn 62e (!) sinds 2012.

4-1! Paco Alcacer benefits from some bad defending by Sporting Gijon! #BarçaSporting pic.twitter.com/HTT7a6PaUH — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) March 1, 2017

Alvorens in de 61e minuut (uit voorzorg) te worden gewisseld, trapte Messi nog een vrije trap op de lat. Neymar kon er mee lachen.

Lionel Messi's wonderful free kick hits the crossbar and Neymar Jr. can't help but laugh #BarçaSporting pic.twitter.com/4zWi9KK4Wr — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) March 1, 2017

En terecht, zo bleek even later toen de Braziliaan zelf de vrije trap mocht nemen. Hij trof wél raak, en hoe!

Uiteindelijk legde Rakitic de 6-1-eindcijfers vast.

A convincing 6-1 win for FC Barcelona in Camp Nou! #BarçaSporting pic.twitter.com/FC8QEhMB0g — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) March 1, 2017

Door deze zege springt Barça over Real Madrid naar de leiding. De koninklijke ontvangt later vanavond (om 21u30) echter nog Las Palmas in het eigen Bernabeu en kan dan weer haasje-over springen...