Atlético kent geen genade met Valencia

Atlético Madrid heeft zondag op de 26e speeldag van de Spaanse Primera Division een eenvoudige thuiszege geboekt. Atlético versloeg Valencia met 3-0. Antoine Griezmann scoorde tweemaal in afwezigheid van Fernando Torres.

Met twee doelpunten (10e en 83e minuut) had Griezmann een groot aandeel in de winst van de Madrilenen. Tussendoor pikte ook Gameiro (48e) zijn goal mee. Yannick Carrasco werd bij Atlético in het slotkwartier naar de kant gehaald. Valencia-aanvaller Zakaria Bakkali viel 25 minuten voor tijd in.

In de stand springt Atletico (49 punten) over Real Sociedad, dat een punt minder telt, naar de vierde plaats. Valencia blijft dertiende met 29 punten.