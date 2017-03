Navas ontsnapt aan rood en blundert, maar Real pakt toch de volle buit dankzij Ramos

What a mistake of @NavasKeylor Follow #RealMadridRealBetis LIVE on Eleven Sports 1 & https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/A03Jv7DKC6

Het zag er even niet goed uit voor Real Madrid, maar de Koninklijke won toch met 2-1 van Real Betis. De tweede ploeg uit Sevilla kwam in de eerste helft op voorsprong na een own goal van doelman Navas, die even daarvoor met rood van het veld had gemoeten, maar daarna keerde Real Madrid de scheve situatie om. Cristiano Ronaldo maakte gelijk, de onvermijdelijke Sergio Ramos kopte negen minuten voor tijd de 2-1 winning goal binnen. Door deze zege springt Real over Barcelona naar de eerste plaats in de stand.

Doelman Keylor Navas beging zijn eerste fout van de wedstrijd na 21 minuten. Navas haalde de doorgebroken Betis-speler Brasanac onderuit zonder de bal te beroeren, maar mocht tot ieders verbazing op het veld blijven staan. De scheidsrechter hield rood op zak, maar nog geen vier minuten later ging Navas opnieuw gruwelijk in de fout. De Costa Ricaan kreeg een eenvoudig schot van Sanabria niet onder controle en zag tot zijn afgrijzen hoe de bal tergend traag over de doellijn rolde... 0-1 voor Betis en werk aan de winkel voor Ronaldo en co.

Foto: Play Sports

Later meer...