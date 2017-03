Real Madrid wint moeilijke uitwedstrijd dankzij frommelgoal

Benzema bracht de Madrilenen na 25 minuten op voorsprong, maar de onvermijdelijke Aduriz (65.) hing de bordjes na rust opnieuw op gelijke hoogte. Aduriz scoorde eerder dit seizoen vijf goals in de met 5-3 gewonnen groepswedstrijd van de Europa League tegen Racing Genk.

