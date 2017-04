Real Madrid wint vlot van promovendus

Real Madrid kende geen problemen met promovendus Alaves op de 29e speeldag in de Primera Division. De Koninklijke won met 3-0 en bevestigt zo zijn leidersplaats. Eerste achtervolger Barcelona speelt later op zondag nog, Atlético won zaterdag al. Karim Benzema opende in de eerste helft de score, diep in de tweede helft zorgden Isco en Nacho voor de 3-0 eindstand.