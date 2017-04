Theo Bongonda lijdt met Celta Vigo nederlaag in Valencia

Op de dertigste speeldag in de Spaanse Primera Division heeft Theo Bongonda donderdag met Celta Vigo een 3-2 nederlaag geleden op het veld van Valencia. De Belgische belofte-international startte in de basis en werd in de 66e minuut, bij een 1-1 gelijke stand, vervangen. In de 30e minuut kreeg hij geel. Bij Valencia kwam Zakaria Bakkali niet van de bank.